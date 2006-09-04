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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

با حضور دبير كل كميته ملي المپيك:

محورهاي آموزشي و پژوهشي فدراسيون ها مورد بررسي قرار مي گيرد

محورهاي آموزشي و پژوهشي فدراسيون ها مورد بررسي قرار مي گيرد

دومين نشست هم انديشي مسئولان آموزش و پژوهش فدراسيون هاي ورزشي و مسئولان كميته ملي المپيك صبح فردا در محل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر فتح الله مسيبي مسئول بخش آموزش كميته ملي المپيك در خصوص اين نشست گفت: بررسي محورهاي آموزشي و پژوهشي فدراسيون ها از مواردي است كه با حضور علي كفاشيان دبير كل كميته ملي المپيك ، محققين و پژوهشگران 52 فدراسيون ورزشي طي يك روز مورد بررسي قرارمي گيرد.

وي در ادامه گفت: با توجه به دستور اكيد رييس كميته ملي المپيك در خصوص اهميت بحث پژوهش و آموزش در اين جلسه مباحثي چون ورزش قهرماني ، ورزش همگاني، امور فرهنگي و اجتماعي، امور اقتصاد و بازاريابي در ورزش و جنبش المپيك مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 375840

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