محورهاي آموزشي و پژوهشي فدراسيون ها مورد بررسي قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر فتح الله مسيبي مسئول بخش آموزش كميته ملي المپيك در خصوص اين نشست گفت: بررسي محورهاي آموزشي و پژوهشي فدراسيون ها از مواردي است كه با حضور علي كفاشيان دبير كل كميته ملي المپيك ، محققين و پژوهشگران 52 فدراسيون ورزشي طي يك روز مورد بررسي قرارمي گيرد.

وي در ادامه گفت: با توجه به دستور اكيد رييس كميته ملي المپيك در خصوص اهميت بحث پژوهش و آموزش در اين جلسه مباحثي چون ورزش قهرماني ، ورزش همگاني، امور فرهنگي و اجتماعي، امور اقتصاد و بازاريابي در ورزش و جنبش المپيك مورد بررسي قرار مي گيرد.