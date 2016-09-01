احتمال مشارکت گسترده تر استرالیا در حملات هوایی علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام های استرالیایی از تلاش برای مشارکت گسترده تر در نبرد با داعش از طریق بسط دامنه حملات هوایی خود در عراق و سوریه خبر دادند.

رئیس نیروهای دفاع هوایی استرالیا ضمن اعلام این مطلب گفت که لازمه مشارکت بیشتر جنگنده های این کشور در حملات هوایی علیه داعش، اصلاح قوانین داخلی این کشور است که در حال حاضر مشارکت بیشتر نیروهای نظامی این کشور در جنگ علیه داعش را محدود کرده است.

در همین راستا، «مالکولم ترنبول»، نخست وزیر استرالیا در جریان سخنرانی پارلمانی خود در کانبرا گفت: برای هدف حمله قرار دادن هسته مرکزی داعش و پیوستن به شرکای خود در هدف قرار دادن و کشتن تعداد بیشتری از عناصر داعش که منطبق بر قوانین بین المللی نیز هست، باید تغییرات قانونی به وجود آید.

گفتنی است، استرالیا سطح درجه هشدار امنیتی داخلی خود را در سپتامبر ۲۰۱۴ افزایش داد و پارلمان این کشور نیز قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، شهروندان استرالیا از سفر به نقاط اصلی محل درگیری در جهان بدون دلیل موجه منع شده اند.

هفته گذشته نیز دادگاهی در استرالیا، «حمدی الغوثی» تروریست حمله سیدنی را به تحمل دستکم شش سال حبس محکوم کرد. جرم وی، کمک به فراری دادن غیر قانونی چندین تن از شهروندان استرالیا به مقصد سوریه و عراق و عضویت در داعش اعلام شده است.