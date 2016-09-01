به گزارش خبرگزاری مهر، هانس هورست کنکلوسکی در پایان سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی به عنوان بیمه شده افتخاری سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته شد و کارت هوشمند و دفترچه بیمه تأمین اجتماعی را دریافت کرد.

وی پس از دریافت دفترچه و کارت هوشمند تأمین اجتماعی گفت: از اینکه به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی پیوسته ام خوشحالم.

این مراسم شب گذشته با حضور سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان تشکل های کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران (شرکای اجتماعی) میهمانان خارجی شرکت کننده در سمینار منطقه ای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

هانس هورست کنکلوسکی دبیر کل ایسا به منظور دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی در سمینار فنی منطقه ای ایسا به تهران سفر کرده است.

سمینار منطقه ای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی با عنوان «سمینار فنی کارایی اجرایی و عملیاتی» به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ٩ و ١٠ شهریور ماه در تهران برگزار شد.

گفتنی است، پیش از این نیز در سال ١٣٨٢ ورستراتن، دبیرکل وقت اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده افتخاری تأمین اجتماعی انتخاب شده بود.