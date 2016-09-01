به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر امروز در آیین دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) دانشگاه فرهنگیان خوزستان اظهار کرد: دانش آموختگان معلم باید هدف از انتخاب مسیر (شغل معلمی) را بدانند. آنها باید بدانند که تنها یاد دادن خواندن و نوشتن صرف به دانش آموزان کافی نیست و تربیت را هم باید مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ایران در زمان هخامنشیان اولین حقوق بشر استوانه ای دنیا را داشت، بیان کرد: اولین مدارس نوین در دوره قاجاریه تأسیس و راه اندازی شد ولی متأسفانه ایران با وجود اینکه در زمینه سواد، خط، خواندن و نوشتن دارای پیشینه تاریخی بالایی است اما امروز رتبه یازدهم بیکاری را در جهان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: با وجود اینکه اولین دانشگاه کشور در خوزستان راه اندازی شد ولی متأسفانه در شرایط فعلی این استان رتبه سوم بیکاری را در سطح کشور دارد.

تقی زاده عنوان کرد: فصل اول دانش آموزان ما باید پرداختن به ساده ترین واژه هایی باشد که منتهی به یادگیری زندگی اجتماعی با رعایت حقوق یکدیگر شود. محبت، دوستی، احترام، کوشش، تلاش، علاقه و فرهنگ از جمله این واژه ها هستند.

وی اضافه کرد: وقتی ادب در مهارت های اجتماعی رعایت نشود یعنی اینکه آن فرد خاطی از فهم ساده ترین مهارت ها بازمی ماند. عدم رعایت حقوق دیگران در ساده ترین مهارت اجتماعی یعنی رانندگی کار را به جایی رسانده که نزدیک به ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند.

خطاب به دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان خوزستان گفت: امیدوارم این رسالت سنگینی که بر عهده شما گذاشته شده را به خوبی استمرار ببخشید.

تقی زاده در پایان تأکید کرد: امروز اولویت آموزش و پرورش شاخص کنکور نیست بلکه باید به پیش دبستانی، تربیت بدنی، بهداشت دانش آموزان و رفع بی سوادی نسبت به سایر شاخص ها بیشتر توجه کرد.