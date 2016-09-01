ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری در دیدار با مدیران بخش های دولتی و خصوصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، اقدامات انجام شده در برنامه های اول تا پنجم توسعه استان را مطلوب عنوان کرد و افزود: در محورهای تعیین شده برای برنامه ششم توسعه، جایگاه صنعت و معدن به خوبی تعیین شده است.

وی در ادامه از مدیران حوزه صنعت و معدن استان خواست تا مراقبت بیشتری از صنایع جوان و پویای استان داشته باشند و اظهار داشت: صنایع در استان زنجان جوان است لذا ضمن بهره برداری صحیح از صنایع و معادن باید از فرسودگی و آلایندگی آنها جلوگیری کرد تا مردم از سرمایه گذاری در صنعت استان بیشترین استفاده را ببرند.

استاندارز نجان به محدودیت منابع آب در کشور اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه صنعت و معدن نیز همچون بخش کشاورزی باید با بهره برداری مناسب از منابع محدود آب، از ایجاد شرایط بحرانی و کم آبی در استان جلوگیری شود.

درویش امیری بر ضرورت توجه و توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی تاکیدکرد و خاطرنشان کرد: همکنون که با اجرای برجام در کشور، زمینه صادرات محصولات به خارج از کشور فراهم شده است، لذا باید با استاندار سازی محصولات تولیدی و صنعتی استان و توسعه صنایع بسته بندی، با شناسایی بازارهای هدف به گسترش صادرات مبادرت ورزید.

استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت مشارکت دولت و دستگاه های خدمات رسان با صنعت و معدن استان اظهار داشت: هرچند معتقدیم که دولت باید در رفع مشکلات مربوط به مالیات و تامین اجتماعی با فعالین حوزه صنعت مشارکت نماید و دستگاه های خدمات رسان نیز باید در پرداخت هزینه های خدمات زیرساختی با بخش صنعت و معدن مدارا کند ولی این مشارکت و مدارا نباید زمینه عدم پرداخت مطالبات مالی دولت را در بخش های مختلف فراهم سازد.

همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش عمده اقتصاد استان به موضوع صنعت و معدن معطوف شده است، اظهار داشت: توسعه صنعتی بعنوان محور توسعه استان در ابتدای سال ۹۳ تعیین شده و در این راستا برنامه های عملیاتی و راهبردی تدوین و ابلاغ شده است.

ناصر فغفوری در این دیدار به اولویت های حوزه صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان اشارهکرد و افزود: جذب سرمایه گذاران در بخش های مختلف صنعتی و معدنی، صیانت از توسعه بوجود آمده در صنعت استان و رفع موانع تولید در واحدهای صنعتی و معدنی مشکل دار، از مهمترین اولویت های این حوزه در استان زنجان به شمار می رود.

فعالیت ۳۵ هزار واحد صنفی در چهاربخش تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی، همچنین وجود ۱۳ شهرک صنعتی و نیمه صنعتی استان و کسب جایگاه دوازدهم کشور در بین استان های معدن خیز با استحصال بیش از ۳۱ ماده معدنی از معادن استان زنجان از جمله گزارشات و نکاتی بود که مدیران حوزه صنعتی استان در این دیدار ارائه کردند.