به گزارش خبرنگار مهر، بشیر خالقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: از جمله مهمترین نیازمندی های مردم ساکن در جنوب استان اردبیل تامین آب شرب و کشاورزی است.

وی افزود: این در حالی است که حق آبه به قزل اوزن می ریزد و علاوه بر این سدهای معیشتی که می تواند زمینه ساز رونق کشاورزی باشد ردیف اعتباری مناسبی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه کمبودها موجب مهاجرت های قابل توجه از خلخال و کوثر شده است، اضافه کرد: در مقایسه با گذشته ۶۰ درصد از جمعیت روستایی برخی مناطق مهاجرت کرده اند و روستاها به آسایشگاه سالمندان تبدیل شده اند.

خالقی تاکید کرد: نه تنها در آب بلکه در راه نیز مردم این منطقه با مشکل مواجه هستند و آسفالت راه های روستایی از ۲۵ درصد طی سال های اخیر به تنها ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی راه اصلی جنوب استان را اردبیل – سرچم دانست و تاکید کرد: ضروری است نسبت به رفع نقاط حادثه خیز این جاده اقدام و زمینه تردد ایمن شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی همچنین به بی توجهی های مداوم برای تکمیل جاده پونل – خلخال اشاره کرد و گفت: این جاده در سال ۱۳۳۷ آغاز شده اما هنوز که هنوز است به اتمام نرسیده و شش ماه از سال مسدود است.

خالقی همچنین به ضرورت تکمیل راه آهن اردبیل- میانه اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز در سال ۸۴ آغاز شده و نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی متذکر شد: هر چند این پروژه مطالبه جدی مردم است اما از ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز سال گذشته ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شد و تنها ۷۰ میلیارد ریال اختصاص یافت.