قتل درنهاوند دستگیری در کن/جزییات دستگیری قاتل فراری بعد از ۲سال

به گزارش خبرنگار مهر ۱۰ شهریورماه پرونده نیابت قضایی از شهرستان نهاوند به دادسرای امور جنایی ارسال شد ؛ برابر محتویات پرونده ، متهم متواری از شهرستان نهاوند بنام "علی . ب" ( ۲۴ ساله ) پس از وقوع جنایت در یکی از روستاهای شهرستان نهاوند ، از محل جنایت متواری و با پیگیری های پلیسی مشخص شده که در تهران زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده است.

با تشکیل پرونده نیابت قضایی در دادسرای امور جنایی تهران و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی ، پرونده برای شناسایی و دستگیری متهم متواری پرونده در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

پدر مقتول پس از حضور در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پسرم به نام فردین ۲۵ ساله دهم فرودین سال ۹۳ ، طی درگیری با دو نفر از بچه های روستا به نام های عباس و علی به قتل رسید. در همان زمان عباس توسط پلیس آگاهی شهرستان نهاوند دستگیر و در اظهاراتش عنوان داشت که قتل پسرم توسط علی انجام شده است. پلیس آگاهی شهرستان نهاوند اقدامات زیادی را برای دستگیر علی انجام دادند تا نهایتا مشخص شد که وی پس از جنایت متواری شده است. به تازگی اطلاع پیدا کردیم که علی به صورت مخفیانه در تهران زندگی می کند اما هیچگونه اطلاعاتی دیگری از وی در اختیار نداریم.

کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با بهره گیری از اطلاعات ارسال شده از سوی پلیس آگاهی شهرستان نهاوند و انجام اقدامات پلیسی اطلاع پیدا کردند که علی به عنوان پیک موتوری ، در رستورانی در منطقه کن مشغول بکار شده است.با شناسایی دقیق رستوران (مخفیگاه متهم) در منطقه کن به این محل اعزام شدند.

علی با اطلاع از حضور کارآگاهان در رستوران اقدام به درگیری و فرار از دست کارآگاهان می کند و نهایتا طی یک تعقیب و گریز همراه با تیراندازی از سوی کارآگاهان، دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

علی پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مدعی بیگناهی شد و عنوان داشت : "من بیگناهم ؛ قتل را عباس انجام داده است.

متهم در اظهاراتش مدعی شد: اوایل سال ۹۳ یکی از دوستانم به نام عباس به من مراجعه و عنوان داشت که با مقتول دچار اختلاف شخصی شده و قصد دارد تا از او انتقام بگیرد. عباس در خصوص درگیری خود با فردین عنوان کرد که مسأله اش با فردین ناموسی است و به این بهانه مرا قانع کرد تا با او همکاری کنم و فردین را به بهانه ای به باغ یکی از بستگانش ببرم. با موتورسیکلت عباس به دنبال مقتول رفته و او را سر کوچه محل زندگی شان سوار موتور کرده و با خودم به باغ یکی از بستگان عباس برد.

عباس به من گفته بود که تنها قصد زهرچشم گرفتن از فردین را دارد اما به محض اینکه فردین از موتور پیاده شد، با یک چاقو به سمت وی حمله ور شد و ضربه ای به فردین زد که روی زمین افتاد؛ پس از آن نیز با ضربات متعدد چاقو او را به قتل ساند.

متهم در اظهاراتش عنوان داشت:ترسیده بودم، با رها کردم موتور در محل جنایت از داخل باغ متواری شده و پس از آن به تهران آمده و تحت عنوان کارگر ساده مشغول بکار شدم تا نهایتا دستگیر شدم.



سرهنگ کارآگاه حمـید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: با توجه به وقوع جنایت در شهرستان نهاوند، متهم دستگیر شده ضمن انجام هماهنگی با مقامقضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نهاوند قرار گرفت و به محل ارتکاب جنایت ( شهرستان نهاوند ) منتقل شد.