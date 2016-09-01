کاهش ۷درصدی وقوع جرایم در استان مرکزی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اراک، اظهار داشت : ۶۵ درصد جرایم استان مرکزی در اراک اتفاق می افتد و ۸۰درصد از جرایم توسط معتادین صورت می گیرد و طی سال گذشته حدود ۱۵هزار و ۵۰۰ قاچاقچی مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.

وی افزود: ۲۴۰ماموریت بر عهده پلیس است، اما علاوه بر این ماموریت های ذاتی، هر سازمان و دستگاه که نیاز است در حوزه امنیت قدم بردارد پلیس را باید در کنار خود داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: اگر پلیس در زمینه برقراری امنیت در منطقه و حوزه های تحت حفاظت موفقیت هایی به دست آورده نتیجه مشارکت آحاد مردم و دستگاه ها و سازمان ها است.

عزیزی افزود: کشورمان در منطقه ای قراردارد که در اطراف آن ناامنی بیداد می کند اما می بینیم که در کشور امنیت حاکم بوده و این امنیت مدیون خون شهدا و جان برکفان است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه ساختار پلیس ایران نسبت به کشورهای پیشرفته پایین تر است، اما در زمینه ایجاد و استقرار امنیت پایدار، کاهش جرایم و ایجاد انضباط اجتماعی گام ها بلند برداشته شده که حاصل تعامل دستگاه ها و مشارکت مردم است و برهمین اساس پلیس نیاز به حمایت و پشتیبانی مردم و مدیران در جامعه دارد.

در ادامه این مراسم، سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم گفت: نیروی انتظامی در همه حوزه ها خدمات صادقانه ای را ارایه داده ودر دوران چندین ساله خدمت خود در دستگاه های دولتی از نزدیک شاهد تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی بوده ام.

وی ادامه داد: پیچیدگی کار در نیروی انتظامی لزوم دقت نظر، مردم داری، قانون مداری، شناخت جامعه و احساس مسئولیت را در این عرصه دوچندان می کند.

در ادامه این مراسم، مصطفی ویسمه ای، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان اراک با اشاره به خدماتی که طی۴۰ماه با هدف استقرار امنیت در اراک انجام داده، گفت: طی ۵ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد کشفیات انواع موادمخدر در اراک افزایش یافته است.

وی ایجاد طرح مکنا در شش کلانتری، اصلاح آمار، اخذ مجوز برای ایجاد طرح مکنا در دو کلانتری اراک، راه اندازی یگان ۱۱۰ و افزایش خط ۱۱۰ در اراک از شش به هشت خط را بخشی از فعالیت نیروی انتظامی اراک در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان اعلام کرد.

در این آیین حسین بختیاری، فرماندار اراک هم، مصطفی ویسمه ای، فرمانده پیشین نیروی انتظامی اراک را فرمانده ای شجاع، مدیر و مدبر، مردم دار و قانون مدار خواند و گفت: امیدوارم فرمانده جدید نیروی انتظامی اراک نیز در زمینه ایجاد و استقرار امنیت پایدار در این شهرستان، برنامه ریزی های لازم را در تعامل با دستگاه ها و ظرفیت های مردمی انجام دهد تا بیش از پیش شاهد برقراری امنیت در این شهر باشیم.

در پایان شهرام امیریان به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی اراک معرفی و از خدمات مصطفی ویسمه ای فرمانده پیشین قدردانی شد.

گفتنی است سرهنگ مصطفی ویسمه ای پس از ۳۳خدمت در نظام جمهوری اسلامی به افتخار بازنشستگی نایل آمد.