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۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان:

۹۰۰ نیروی امنیتی افغانستان در ماه جولای کشته شده اند

۹۰۰ نیروی امنیتی افغانستان در ماه جولای کشته شده اند

فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از کشته شدن بیش از ۹۰۰ نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در ماه جولای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان به تازگی اعلام کرده است: نیروهای امنیتی افغانستان تنها در ماه جولای سال جاری میلادی بیش از ۹۰۰ نفر تلفات داشته اند.

این مقام بلند پایه‌ آمریکایی افزوده است: علت اصلی مشکلات در بین نظامیان افغانستان، وجود مقامات فاسد در رأس این نیروها است.

صدای آمریکا به نقل از نیکلسون نوشته است: نیروهای طالبان در میدان‌های نبرد پیشرفت کرده اند و نیروهای امنیتی در ۱۵ ولایت افغانستان عملا در حال نبرد با طالبان هستند.

بر اساس این آمار، در ماه ژوئیه هر روز ۳۰ نفر از نیروهای امنیتی افغانستان از بین رفته اند.

فرمانده نیروهای «حمایت قاطع» تاکید کرده است: باید با فساد اداری در ارگان‌های امنیتی افغانستان مبارزه جدی شود، در غیر این صورت، فساد کشور را نابود خواهد کرد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش گزارش‌هایی از وجود نیروهای نفوذی در صفوف پلیس افغانستان منتشر شده بود.

کد مطلب 3758456
علی کاووسی نژاد

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