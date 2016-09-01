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۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

مدیر کل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

خطر سیلابی شدن رودخانه‌ها در اردبیل/مسافران احتیاط کنند

خطر سیلابی شدن رودخانه‌ها در اردبیل/مسافران احتیاط کنند

اردبیل – مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با افزایش بارش‌های رگباری احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در این استان پیش‌بینی می‌شود.

علی دولتی مهر دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با ورود سامانه بارش از امروز پنج شنبه دمای هوا بین شش تا ۱۲ درجه کاهش یافته و در اغلب مناطق شاهد افزایش ابر و بارش رگباری باران خواهیم بود.

وی افزود: به دلیل حجم بارش پیش بینی شده که بین دو تا ۱۰ میلی متر است احتمال آب گرفتگی در شمال استان و نواحی منتهی به استان گیلان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به سیلابی شدن رودخانه ها اضافه کرد: با افت دما احتمال بارش برف در کوه سبلان وجود دارد و همچنین در سایر ارتفاعات نیز افت محسوس دما و بارش های رگباری خواهیم داشت.

دولتی مهر به بارش شدید باران در گردنه حیران و لغزنده شدن سطح جاده اشاره کرد و افزود: انتظار می رود رانندگان و مسافران با رعایت نکات ایمنی سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه کاهش دما و بارش های مقطعی تا روز شنبه ادامه دارد، اضافه کرد: در روز شنبه شدت بارش کاهش می یابد اما هوای ابری تا روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 3758462
محمد میرزایی ناطق

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