به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس در یزد با اشاره به اینکه برنامه های دفاع مقدس برای ماندگاری بیشتر در اذهان جامعه نیازمند مخاطب شناسی جدید است، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فراگیر شدن فرهنگ دفاع مقدس هستیم.

وی با اشاره به اینکه در این عرصه کارهای جدید کم انجام شده است، ‌ افزود: باید دفاع مقدس را با زبان نو به دنیا معرفی کنیم.

طالبی ادامه داد: ارائه برنامه های عمومی تر به ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس همچنین فرهنگ ایثار و شهادت کمک می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین با اشاهر به برنامه های تدوین شده برای هفته دفاع مقدس امسال خاطرنشان کرد: برنامه های ارائه شده خوب است اما کفایت نمی کند و باید با توجه به بزرگی رویداد دفاع مقدس و اثرگذاری آن بر تاریخ معاصر ایران به تدوین برنامه برای این هفته پرداخت.

طالبی با اشاره به برخی تئوری‌های سیاسی که ملت ایران ملتی مشارکت گریز تعریف کرده اند، افزود: دفاع مقدس این تعاریف را به طور کامل به هم ریخت و نشان داد که دفاع مقدس فرهنگ سیاسی جدیدی را عرضه کرد.

در این نشست هر یک از مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان یزد به بیان برنامه های خود در طول هفته دفاع مقدس پرداختند.