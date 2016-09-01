۵ دانشجوی «هزاره» در افغانستان ربوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، پنج دانشجوی قوم هزاره، صبح امروز هنگامی که از شهر فیروزکوه به طرف ولایت «بامیان» می‌رفتند، توسط افراد مسلح ربوده شدند.

«مهدی مهدوی» عضو شورای ولایتی ولایت غور گفت: این افراد، صبح امروز در منطقه «شینیه» شهر «دولت‌آباد» ربوده شده‌اند.

وی در ادامه افزود: تمامی این پنج فرد ربوده شده، دانشجویان سال اول دانشگاه غور هستند.

به گفته این نماینده شورای ولایتی غور، این افراد از دو ماشین جداگانه ربوده شده‌اند. این دانشجویان را پس از آنکه از ماشین پیاده می‌کنند، به‌ طرف منطقه ای بنام «مرغاب» می‌ برند.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۴ نفر از مسافران قوم هزاره به‌ طرز وحشتناکی تیرباران شدند.

هزاره‌ها عمدتاً شیعه دوازده امامی و برخی پیرو شاخه اسماعیلی هستند. تعداد قابل توجهی از هزاره‌های سنی مذهب نیز وجود دارند که در ولایات مختلفی نظیر «بادغیس»، غور، «پنجشیر» و... سکونت دارند.