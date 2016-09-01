بازداشت خبرنگار آمریکایی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ان بی سی"، نظامیان ترکیه یک خبرنگار آمریکایی را در مرز این کشور با سوریه دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش «لیندسی شل»، خبرنگار شبکه "ان بی سی" که به ادعای مقام های آمریکایی مدتها پیش توسط اعضای گروه تروریستی«احرار الشام» یا همان «جبهه النصره» سابق در سوریه ربوده شد بود، روز چهارشنبه با فرار از دست این گروه تروریستی خود را به مرز سوریه و ترکیه رسانده و با عبور از مرز، وارد خاک ترکیه شده است.

با اینکه مقام های نظامی ترکیه از هرگونه اظهار نظر در جهت تایید یا رد خبر دستگیری این خبرنگار آمریکایی خودداری کرده اند، اما فرماندار «آدانا» خبر دستگیری وی را تایید کرده و دلیل این کار هم عبور غیر قانونی از مرز و ورود به منطقه نظامی اعلام کرده که به گفته وی باید مورد بازجویی قرار بگیرد تا مشخص شود که وی جاسوس است یا خیر.

این در حالی است که «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تایید خبر دستگیری لیندسی شل، گفت: شل هم اکنون در بازداشت به سر می برد. وی همچنین از تلاش کشورش برای آزاد کردن و بازگرداندن این خبرنگار به آمریکا خبر داد.