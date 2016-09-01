به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاضری ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: نخستین جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی قرار است ۱۸ شهریورماه امسال در کانون فرهنگی تربیتی ولایت شهرستان تفت برگزار شود.

وی عنوان کرد: ۳۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که ۲۲ اثر قابل بررسی بود و پنج اثر از میان آنها انتخاب شد.

حاضری با بیان اینکه پنج اثر برتر از مهریز، ابرکوه، میبد، ناحیه یک و دو یزد انتخاب شده است، افزود: ارائه دهندگان این طرح‌ها، شیوه‌های تدریس خود را به صورت زنده در جمع مربیان سوادآموزی و مسئولان مرتبط اجرا می کنند.

حاضری ادامه داد: طرح دیگری که در دستور کار سوادآموزی استان یزد قرار گرفته، آموزش مقدماتی رایانه است و استان یزد جزو ۱۰ استانی است که مکلف به اجرای این طرح شده است.

وی افزود: باید ۱۰۰ سوادآموز دوره انتقال در این دوره آموزش داده شوند که به این افراد مدرکی معادل مدرک ششم ابتدایی اعطا می شود.

رئیس اداره سواد آموزی معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه از راه اندازی سه مرکز یادگیری در یزد خبر داد و گفت: این مرکز به منظور آموزش حرفه های مختلف به سواد آموزان راه اندازی شده است.

محمدعلی شرافت همچنین با اشاره به برنامه های سوادآموزی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد: برنامه شکوه دانش در هفت مهرماه با نواختن زنگ سوادآموزی در مدارس اجرا می شود.

وی همچنین با بیان اینکه ۶ هزار عشایر در شهرستانهای خاتم و ابرکوه زندگی می کنند که از ۱۵ مهرماه با این شهرستان ها باز می گردند، افزود: امسال سهمیه آموزش عشایر هزار و ۶۰۰ نفر است که تاکنون هزار و ۲۶۶ نفر از آنها زیرپوشش قرار گرفته اند.