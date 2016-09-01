به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال کره جنوبی و چین از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه دیدار خود را در گروه A رقابتهای انتخابی جام جهانی در قاره آسیا برگزار کردند که طی آن کره جنوبی با حساب ۳ بر ۲ از سد چین گذشت.

ژی ژنگ (۲۰ - گل به خودی)، لی چونگ یونگ (۶۳) و کوجه چئول (۶۶) زننده گل های تیم کره جنوبی مقابل چین بودند. در آنسوی میدان نیز یو های (۷۴) و هائو جونمین (۷۶) برای چینی ها گلزنی کردند.

این دو تیم از حریفان اصلی تیم ایران به شمار می روند. تیم کشورمان از ساعت ۲۱ امروز به مصاف قطر می رود. در این گروه ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ پذیرای سوریه است.