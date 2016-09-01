به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهنگ بابا محمودی، عصر امروز در حاشیه کنفرانس یکروزه تازه های هپاتیت" B و C" که با حضور اساتید، پزشکان و محققان در محل سالن آیت الله کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این کنفرانس با هدف افزایش دانش جامعه پزشکی در زمینه های نحوه تشخیص، درمان، پیشگیری، پیگیری پس از ۷ ماه پیگیری به مدت یک روز در حال برگزاری است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۰۰ نفر از محققین، اساتید و پزشکان سراسر کشور در این کنفرانس شرکت کردند، تصریح کرد: کنفرانس یاد شده در دو بخش سخنرانی و کارگاه تحقیقی با حضور ۳۰ نفر برگزار شده است.

دبیر علمی کنفرانس یکروزه تازه های هپاتیت"B و C "با بیان اینکه هپاتیت به معنای ورم و التهاب کبد است، ادامه داد: هپاتیت علل مختلفی دارد که شامل بیماری‌های ویروسی تا بیماری‌های مادرزادی و ...می‌شود و می‌توانند ورم و التهاب کبد را ایجاد کنند. اگر این ورم و التهاب بیش از شش ماه طول بکشد، به آن هپاتیت مزمن گفته می‌شود.

بابا محمودی اظهار کرد: نوع ویروسی هپاتیت با حروف الفبای انگلیسی تقسیم‌بندی می‌شود؛ یعنی A، B و C که شایع‌ترین نوع آنها هستند، اما انوع دیگری مانند E، F، G و H نیز شناخته شده هستند؛ که البته نادرند. آنچه امروز شایع‌تر است و ما با آن برخورد داریم و می‌تواند مزمن‌ ‌شود، فرم B و C است.

هپاتیت نوع A و E به ندرت باعث پیشرفت ضایعه کبدی می شود

بابامحمودی، با بیان اینکه هپاتیت A و E از راه گوارشی منتقل می شوند، مزمن نمی شود و افراد بدون علامت به آن مصونیت پیدا می کنند، افزود: فرم A نوع خوش‌خیمی است که معمولاً فرد در سنین طفولیت به آن مبتلا می‌شود و مزمن نشده و علایم خیلی شدیدی نیز ندارد و به ندرت ممکن است باعث پیشرفت ضایعه کبد گردد.

وی، افزود: وقتی ویروس هپاتیت B، C و D وارد بدن شد شماری از مبتلایان به این ویروس ها به خودی خود پاک می شوند ولی تعداد اندکی هم پاک نمی شوند.

مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با بیان اینکه ویروس هپاتیت B و C، با ورود به بدن به سمت سیروز کبدی و سفت شدن کبد می رود، ادامه داد: هپاتیت B و C می تواند نارسایی کبدی یا سرطان کبد را هم ایجاد کند و این در حالی است که سرطان کبدی بیماری است که به سختی درمان می شود.

شایع ترین راه انتقال هپاتیت؛ از راه فرآورده های خونی و مادر به نوزاد

بابامحمودی، گفت: قبل از واکسیناسیون کشوری، شایع‌ترین راه انتقال هپاتیت B از مادر به نوزاد و بعد از آن راه‌های انتقال دیگر مانند تزریق خون اهدایی بود که افراد در معرض ابتلا از نظر هپاتیت B تا قبل از آن سال چک نمی‌شدند.

وی با بیان اینکه پس از شروع واکسیناسیون روتین در سال ۱۳۷۲، راه انتقال بسیار کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز هم راه انتقالی مانند استفاده از سرنگ مشترک و اعتیاد تزریقی وجود دارد. همچنین در مواردی که متوجه نشویم مادر هپاتیت مزمن B دارد و برای کودک او از پیشگیری استفاده نکنیم، می‌توانداین بیماری انتقال یابد.

هپاتیت C در کل دنیا واکسن ندارد

دبیر علمی کنفرانس ملی تازه های هپاتیت B و C، با بیان اینکه شایع ترین راه انتقال هپاتیت در ایران از راه خون مادر به فرزند است، و هپاتیت نوع C هم از طریق دریافت خون آلوده، گفت: این نوع هپاتیت در زیر نیم درصد جمعیت کشور شیوع دارد. البته هپاتیت C در کل دنیا واکسن ندارد و اگر کسی به هپاتیت C مزمن مبتلا شود، تنها راه پیشگیری از آن رعایت مسائل بهداشتی است؛ مانند پرهیز از سرنگ مشترک یا وسائل شخصی مشترک مثل تیغ و ریش‌تراش و هر عاملی که باعث خراشیدگی پوست و انتقال خونریزی باشد.

بابا محمودی با اشاره به اینکه اگرچه داروی های هپاتیت C گران قیمت هستند، افزود: با این وجود قدرت این داروها در ریشه کنی بیماری بسیار بالا است. در عین حال برخی داروها در ایران تولید می شود و برخی در دست تحقیق است و برخی هم هنوز وارد کشور ما نشده است.

وی، با بیان اینکه درمان بیماری هپاتیت کار سختی است و در عین حال کمترین میزان شیوع هپاتیت C را در ایران داریم، گفت: به ازای هر ۱۰۰ نفر فرد مبتلا به هپاتیت B سه نفر آنها به خودی خود پاک می شوند.

مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه شمار مبتلایان به ویروس هپاتیت B در دنیا ۵۰۰میلیون نفر (معادل ۵درصد جمعیت جهان) هستند که به نوعی ناقل این بیماری محسوب می شوند.

بابامحمودی، افزود: ۲.۲درصد از جمعیت جهان یعنی ۱۷۰ میلیون نفر مبتلا به ویروس هپاتیت C هستند و این در حالی است که ایران در منطقه خاورمیانه در رابطه با میزان آلودگی به ویروس هپاتیت C کمتر از نیم درصد است.