آژانس بين المللي انرژي اتمي انتقاد آمريكا از گزارش ايران را رد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازرويترز، در آخرين گزارش سازمان ملل از برنامه هاي هسته اي ايران آمده بود كه هيچ مدركي دال بر دستيابي ايران به تسليحات هسته اي وجو ندارد كه در واكنش به اين گزارش جان بولتن معاون وزير امور خارجه امريكا و كارشناس تسليحاتي آمريكا ضمن انتقاد از گزارش سازمان ملل اعلام كرد كه سازمان ملل در نتيجه گيري خود دچار اشتباه شده است .مارك گازدكي سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين انتقاد گفت : اين گزارش محرمانه است و در نشست هفته آينده شوراي حكام بررسي خواهد شد .در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي كه دوشنبه گذشته توسط رويترز منتشر شد آمده است كه ايران به مدت هيجده سال از سانتريفوژ براي غني سازي اورانيم استفاده كرده است و به مدت دوازده سال هم از ليزر با فناوري بسيار بالا براي غني سازي اورانيم استفاده كرده است كه هر دواين موارد از اين آژانس مخفي نگه داشته شده است و دراين گزارش ايران تاييد كرد كمي پلوتونيم توليد كرده است .

