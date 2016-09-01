به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمد زاده پودینه عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه پروژه های عمرانی شهرستان قدس که با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و منطقه ایِ غرب استان تهران در سالن باقرالعلوم قدس برگزار شد، اظهار داشت: با اتحاد و همبستگی می توان به توفیقات برجسته ای نائل شد و پروژه های عمرانی، رفاهی، فرهنگی و آموزشی متعدد و متنوعی که در این منطقه اجرایی شده، از مصادیق این هم نوایی و یکپارچگی میان مسئولان به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس افزود:ازمجموع ۵۵ پروژه آماده بهره برداری، ۳۰ پروژه بر عهده شهرداری قدس بوده که نقش بسزایی در ارتقای سطح سرانه ها و تأمین هر چه مطلوب تر نیازها و الزامات این منطقه پر جمعیت در غرب استان تهران ایفا می کند.

پودینه عنوان کرد:نقش آفرینی سازنده اعضای شورای اسلامی، عوامل شهرداری، درایت امام جمعه، فرمانداری و حضور موثر معتمدین، ایثارگران و...، از ویژگی های بارز این طرح ها و پروژه های عمرانی محسوب می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس گفت: شهرستان قدس همچنان نیازمند طرح ها و پروژه های متعددی در حوزه های ورزشی، آب و فاضلاب، بیمارستان و...است که امیدواریم با تعامل و رایزنی نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، این مهم حاصل و تأمین شود که بدون تردید با ارائه خدمات ارزنده در این عرصه، روند شکوفایی و بالندگی شهر قدس تسریع خواهدشد.