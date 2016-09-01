به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر پنج شنبه در جلسه تببین و بررسی راهکارهای توسعه روستایی که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمارها لرستان در فهرست امن ترین استان های کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه بر این اساس از نظر سرقت لرستان در رتبه بیست و چهارم کشور قرار دارد ادامه داد: از نظر زورگیری نیز لرستان در رتبه بیست و هشتم کشور قرار دارد که در این زمینه نیز وضعیت مطلوبی نسبت به بسیاری از استان های کشور داریم.

استاندار لرستان با بیان اینکه از نظر شرارت نیز لرستان در رتبه بیست و سوم کشور قرار دارد، گفت: در زمینه تجاوز به عنف نیز مشکلی در استان وجود نداشته است.

بازوند افزود: این امر نشان می دهد که علیرغم بیکاری در لرستان، مردمی نحیبی دارد و جایی مناسب تر از لرستان برای سرمایه گذاری و کار وجود ندارد.

وی عنوان کرد: زمانی که خرم آباد از بین هزار و ۱۰۰ شهر کشور به عنوان هفتمین شهر گردشگر پذیر انتخاب می شود نشانگر ظرفیت های این استان برای جذب سرمایه گذار است.

استاندار لرستان ادامه داد: این شاخصه ها به خوبی نشان می دهند که مردم این استان بسیار متمدن و با فرهنگ هستند و محرومیت واژه مناسبی برای این مردم نیست.

بازوند اضافه کرد: عقب ماندگی لرستان نتیجه نداشتن فکر توسعه مدیریتی در استان است و مقصر آن هم کسانی هستند که در پشت میزهای مدیریتی قرار گرفته اند.

وی گفت: زمانی که ۲۵ هزار کیلومتر رودخانه و آبراه در استان وجود دارد اما نمی توانیم به قطب اول آبزی پروری کشور تبدیل شویم، مردم مقصر نیستند بلکه این مدیران هستند که مقصرند.

بازوند عنوان کرد: نیاز امروز لرستان خودباوری است تا از طریق آن به اشتغال زایی بپردازند.

وی ادامه داد: لازم است مردم و به ویژه روستائیان مطالباتشان را به صورت جدی پیگیری کنند و البته بروکراسی های اداری برای اشتغال روستائیان کاهش یاید.