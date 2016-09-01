۵۵ پروژه عمرانی به ارزش ۸۵ میلیارد تومان در شهرستان قدس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۵ پروژه عمرانی در بخش های متعدد عمرانی، رفاهی، ورزشی، آموزشی، فرهنگیِ شهرستان قدس عصر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و معاونت وزرارت ورزش و جوانان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

سالن ورزشی وزنه برداری البرز، مدرسه خیرساز، سالن تیر اندازی مجموعه ورزشی شهدای قدس، آسفالت خیابان بهشت، پارک سبزه الماس، پارک زیتون، بوستان ترنج و خیابان شهدای مدافع حرم، نمونه ای از طرح ها و پروژه های عمرانی این خطه از غرب استان تهران بود که عصر پنجشنبه به صورت رسمی به مردم ساکن در این شهرستان ارائه خدمات خواهد کرد.

محسن ضرغام فرماندار قدس در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار مهر با اشاره به دستورکار ویژه دولت برای محرومیت زدایی از کشور اظهار داشت:با یک بررسی اجمالی و مقایسه اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱ در عرصه عمرانی و افزایش فعلی آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان، به توجه جدی که به این عرصه لحاظ شده، پی خواهیم برد.

وی افزود:در شهرستان قدس به عنوان یکی از نزدیک ترین مناطق غرب استان به پایتخت نیز اقدامات سازنده ای عملیاتی شده که این روند در ادامه سال جاری با قوت استمرار خواهد داشت.