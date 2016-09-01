به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضرغام فرماندار قدس عصر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه های عمرانی این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان ارشد ورزشی کشور همچون معاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل استانی این مجموعه و تنی چند از مدیران شهرستانی، منطقه ای و محلی غرب استان تهران در سالن باقرالعلوم قدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:تکثر ورزشکاران ملی پوش این شهرستان، موید توانمندی برجسته شهرستان قدس در حوزه ورزش قهرمانی و افتخار آفرینی های بین المللی و جهانی است.

فرماندار قدس عنوان کرد:با چنین اوصاف واستعدادهایی، می طلبد وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه ای را به توانمندی ها و استعدادهای ورزشی این خطه لحاظ کند.

وی افزود:براساس ارزیابی ها و مطالعات انجام شده، سرانه ورزشی شهرستان قدس قریب به ۳۰ سانتیمتر است که باید حداقل تا یک متر افزایش یابد.

ضرغام گفت:نارسایی هایی نیز در حوزه جوانان احساس می شود که با همگرایی هرچه بیشتر و تلاش مضاعف، حصول توفیقات هر چه بیشتر دراین زمینه دور از دسترس نخواهد بود.

فرماندار قدس یادآور شد:یکی از ضرورت های حوزه جوانان به تشکیلسازمان های مردم نهاد و سمن ها معطوف می شود که دولت نیز بر آن تأکید ویژه ای دارد و بدون تردید با افزایش هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد، شاهد دستیابی به موفقیت های اجتماعی، فرهنگی مضاعفی در کشور و شهرستان قدس خواهیم بود.