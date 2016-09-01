شهیدان رجایی و باهنر الگوی مدیریت اسلامی هستند/ ترافیک مشکل چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر زندی عصر پنجشنبه در مراسم هفته دولت با گرامیداشت هفته دولت و شهیدان رجایی و باهنر افزود: شهیدان رجایی و باهنر الگوی مناسبی برای همه مسئولان و دولتها است و ویژگیهای فردی، شخصی و مدیریتی آنان برجسته بوده است.

وی اظهار داشت: دولتهای در تلاش هستند تا مسیر شهیدان رجایی و باهنر را که مدیریت اسلامی را سرلوحه کار قرار داده بودند، پیگیری کنند.

زندی، صداقت و صراحت را از دیگر ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر اعلام کرد و گفت: مردم همگام با مدیران بوده اند و به این دلیل آنان را پذیرا بوده اند.

فرماندار چالوس، به دستاوردهای دولت در شهرستان چالوس اشاره و اضافه کرد: فضای آرام سیاسی و اجتماعی، تعامل بین دستگاه ها، گسترش اعتماد عمومی، ایجاد امید در دل مردم، تنش زدایی، تعامل با جهان، ارتقای سطح تعاملات ایران با دنیای خارج، پذیرش ایران هسته ای از جمله دستاوردها است.

وی کنترل تورم و رشد اقتصادی را از دیگر دستاوردها برشمرد و گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور جدی در شهرستان پیگیری می شود.

زندی با بیان اینکه از نظر اعتبارات در سال قبل در وضعیت خوبی قرار نداشتیم در عین حال تصریح کرد: افتتاح پل کمربندی و سردآبرود، آزادسازی سواحل به طول ۱۰ کیلومتر از جمله تلاشهای دولت در شهرستان به شمار می رود.

فرماندار چالوس به آزادراه تهران - شمال اشاره و اضافه کرد: اعتبارات خوبی به این طرح اختصاص یافته است.

وی برپایی نمایشگاه سیمای امید، افتتاح ۴۶ پروژه عمرانی و هفت پروژه کلنگ زنی، افتتاح پل رینگ اول شهری از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: امیدواریم برای رینگ دوم نیز اعتباراتی تخصصی یابد.

وی ترافیک را مشکل مهم چالوس بیان کرد و گفت: باید چاره اساسی برای این معضل اندیشیده شود.

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی امام جمعه چالوس نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های دولت، گفت: دولت از انتقاد بجا و شایسته استقبال خواهد کرد.

وی با تقدیر از تلاشهای دولتمردان یادآور شد: در سه سال گذشته هم آرامش در کشور وجود داشت و باید از بزرگنمایی و سیاه نمایی پرهیز کرد زیرا شان و شایستگی ملت بسیار بالا است و از دولت انتظار می رود با عقلانیت و منطق، به مردم امید دهند.

امام جمعه چالوس تصریح کرد: علیرغم کارهای فراوانی که در کشور انجام شد، هنوز خدمات به کف جامعه نرسیده است و مردم منتظرند نسبت به مسائلی که دلسردی ایجاد می کند، پرهیز شود.