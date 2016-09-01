۷۰۰ استعداد برتر قرآنی در استان مرکزی شناسایی شد

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری اختتامیه سومین جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) استان مرکزی اظهار داشت: امسال سومین سال برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) در استان مرکزی بود و هشت شهرستان میزبان این جشنواره بودند.

وی افزود: جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) امسال در شهرستان های محلات، ساوه، تفرش، آشتیان، فراهان، خمین، دلیجان و زرندیه برگزار شد.

قربانپور گفت: دانش آموزان دختر و پسر در شهرستان های مختلف استان، استقبال خوبی از این جشنواره داشتند و شش هزار نفر در این جشنواره قرآنی شرکت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به بخش های مختلف این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره دو هزار نقاشی با مضامین داستان های قرآنی از سوی دانش آموزان شرکت کننده ارائه شد که یک هزار اثر به مرحله داوری رسیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: تلاش داریم این جشنواره در سال های بعد در تمامی شهرستان های استان برگزار شود تا زمینه رشد فعالیت های قرآنی در استان بیش از پیش فراهم شود.

قربانپور تصریح کرد: در شرایط فعلی جامعه ما به ویژه نسل جوان نیازمند تبیین و ترویج معنویات و مفاهیم متعالی و ارزشمند قرآنی هستند و در این راستا برگزاری جشنواره های قرآنی اقدام مناسبی است.

وی با تاکید بر لزوم بسط و ترویج مفاهیم معنوی و قرآنی در جامعه به ویژه نسل جوان، خاطرنشان ساخت: این اقدام علاوه بر آثار و برکات معنوی فردی، آثار مثبت اجتماعی فراوانی دارد که از جمله آن می توان به کاهش آسیب ها و انحرافات اخلاقی اشاره کرد.