آمریکا در منطقه و جهان یک چهره شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا زاکانی عصر امروز در نخستین دوره طرح ولایت بسیج رسانه خراسان شمالی در بجنورد، با مرور وقایع قبل و بعد از انقلاب، گفت: دشمنان همواره در تلاش برای ایجاد یک حصار تبلیغی برای محصور کردن انقلاب اسلامی بودند تا پیام انقلاب اسلامی به جهان مخابره نشود.

وی با اشاره به سیاست های تبلیغی دشمنان قبل و بعد از رحلت امام(ره)، تصریح کرد: بعد از رحلت امام خمینی(ره)، دشمن در راستای فراموشی انقلاب اسلامی از اذهان مردم، تبلیغات گسترده ای را شکل داد.

وی با تاکید بر اینکه امروزه نیز این حصار تبلیغی دشمن وجود دارد، تاکید کرد: باید اصحاب رسانه خود را با ابزارهای نوین تجهیز و برای انتقال محتوا و متن پیام انقلاب اسلامی تلاش کنند.

دبیرکل مجامع بسیج کشور افزود: مطالبه گری، در میدان بودن و انقلابی بودن، واژه هایی است که به صورت مکرر در بیانات رهبری مطرح می شود که در واقع فراخوانی برای مجاهدت و حرکت جهادی در جهت به فعلیت رساندن انقلاب اسلامی و پاسخ به نیازهای انقلاب است.

زاکانی با تاکید بر اینکه امروزه همه افراد باید در مسیر پاسخ به انقلاب اسلامی گام بردارند، عنوان کرد: در این مسیر، در سطح نظام اسلامی رقیب داریم که نظام سلطه، نظام سرمایه داری غربی و شبه تمدن غرب از این جمله است.

وی با اشاره به وظیفه رسانه در بیان حقایق و واقعیت های شیرین و تلخی که در گذشته اتفاق افتاده است، اظهار داشت: باید این واقعیت ها به گونه ای از سوی رسانه ها منعکس شوند که حصار تبلیغی سوئی که دشمن ایجاد کرده است را بشکند و از القائات غلط در این خصوص نیز جلوگیری کند.

وی اظهار کرد: رسانه ها باید مسیر درستی که به نفع مردم و انقلاب اسلامی است را آشکار و برای مردم تبیین کنند تا مردم نیز هنگام تصمیم گیری مسیری را انتخاب کنند که منجر به عزت و اعتلای انقلاب اسلامی شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ نخستین دوره طرح ولایت بسیج رسانه خراسان شمالی با حضور مدیران رسانه و خبرنگاران این استان برگزار شد و گفتمان اقتصاد مقاومتی، امنیت در رسانه های نوین، جریان شناسی سیاسی در فضای رسانه ای، نقش رسانه در اشاعه پیام انقلاب و اخلاق در رسانه و نقش رسانه در آسیب های اجتماعی از جمله سرفصل هایی بود که در این دوره یک روزه توسط اساتید به شرکت کنندگان ارائه شد.