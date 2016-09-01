برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علاقه‌مندان به فوتبال ایران مرا شوکه کردند و فکر نمی‌کردم چنین جمعیتی هم در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و هم تعداد زیادی از مردم در بیرون از ورزشگاه تلاش کنند تا بتوانند وارد استادیوم شوند.

وی تاکید کرد: فوتبال ایران باید قدر این هواداران را بداند زیرا آنها سرمایه اصلی ورزش کشور هستند.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که نتیجه را چگونه خواهید دید؟ گفت: به نظر من ایران مستحق پیروزی است و با نفرات خوبی که در اختیار دارد، می‌تواند تیم ملی قطر را شکست دهد.

ایوانکوویچ در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تیم ملی ایران با پیروزی مقابل قطر بتواند با یک روحیه خوب عازم چین شده و دیدار بعدی خود را هم با پیروزی به پایان برساند.