به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاج رضایی پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر که با برتری ۲ بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید گفت: از اینکه تیم ملی به پیروزی رسید و دل مردم را شاد کرد خوشحالم. اعتقاد دارم باید اجازه بدهیم مزه این پیروزی زیر زبان مردم باشد و در فرصتی مناسب به عملکرد تیم ملی پرداخت.

وی تاکید کرد: تیم ملی ایران باید روز سه شنبه به مصاف چین برود و آن هم یک مبارزه جدید و جدی است که برای تیم ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین باید همه از تیم ملی حمایت کنند تا بعد از آن فرصت رسیدگی به مشکلات فراهم شود.

حاج رضایی ادامه داد: یک نقدی منصفانه این است که بتواند به تیم ملی کمک کند. واقعیت این است که تیم ملی عملکرد خیلی خوبی در دیدار برابر قطر نداشت و با مشکلات زیادی مواجه بود. به همین خاطر باید در فرصتی مناسب به این مشکلات رسیدگی کرد.