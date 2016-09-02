برانکو ایوانکوویچ که با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار ایران برابر قطر را از نزدیک تماشا کرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی خوب و جذابی را شاهد بودیم اگرچه دقایقی این بازی به جنجال کشیده شد و تا حدودی از زیباییهای این بازی کم کرد، اما خوشحالم که تیم ملی ایران توانست گام اول را محکم برداشته و به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کند.
وی ادامه داد: قطریها مقابل ایران حرفی برای گفتن نداشتند، خصوصاً در نیمه دوم که کاملاً اسیر بازی خوب ایران شده بودند.
ایوانکوویچ افزود: این پیروزی توانست روحیه بسیار خوبی به بازیکنان ایران بدهد و مطمئن هستم آنها مقابل چین بازی بهتری را از خود ارائه خواهند کرد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: از هواداران هم ممنونم که ورزشگاه را پر کردند و تا لحظه آخر تیمشان را تنها نگذاشته و با تشویقهای بیامان خود موجبات شکست قطریها را فراهم کردند.
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