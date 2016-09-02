  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با مهر:

کی‌روش شناخت خوبی از قطر داشت/ جنجال‌ها از زیبایی‌های بازی کاست

کی‌روش شناخت خوبی از قطر داشت/ جنجال‌ها از زیبایی‌های بازی کاست

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه کی‌روش شناخت خوبی از قطر داشت، گفت: قطر در مقابل ایران حرفی برای گفتن نداشت.

برانکو ایوانکوویچ که با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار ایران برابر قطر را از نزدیک تماشا کرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی خوب و جذابی را شاهد بودیم اگرچه دقایقی این بازی به جنجال کشیده شد و تا حدودی از زیبایی‌های این بازی کم کرد، اما خوشحالم که تیم ملی ایران توانست گام اول را محکم برداشته و به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کند.

وی ادامه داد: قطری‌ها مقابل ایران حرفی برای گفتن نداشتند، خصوصاً در نیمه دوم که کاملاً اسیر بازی خوب ایران شده بودند.

ایوانکوویچ افزود: این پیروزی توانست روحیه بسیار خوبی به بازیکنان ایران بدهد و مطمئن هستم آنها مقابل چین بازی بهتری را از خود ارائه خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: از هواداران هم ممنونم که ورزشگاه را پر کردند و تا لحظه آخر تیمشان را تنها نگذاشته و با تشویق‌های بی‌امان خود موجبات شکست قطری‌ها را فراهم کردند.

کد مطلب 3758596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه