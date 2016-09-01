به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق که روز چهارشنبه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شده بود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

یک منبع مطلع اعلام کرد که سلیم الجبوری عصر پنج شنبه با رجب طیب اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: در این دیدار که با حضور مقامات عراقی و ترکیه ای برگزار شد موضوعات مشترک بین بغداد و آنکارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که این دیدار یک ساعت و ده دقیقه به طول انجامیده و به دور از انظار رسانه های جمعی برگزار شد.

سلیم الجبوری روز چهارشنبه در سفری رسمی به منظور بررسی تلاش ها در زمینه مبارزه با تروریسم و اوضاع آوارگان و دیدار با شماری از مقامات ترکیه وارد آنکارا شده بود.