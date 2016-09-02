مافیای واردات دستگاه سونوگرافی/دلایل تشدید سقط جنین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کرم پور در نشست خبری انجمن رادیولوژی ایران به چالش ها و مشکلات رادیولوژیست های کشور اشاره کرد و گفت: آمیختگی سیاست و سلامت به ضرر مردم است.

وی با عنوان این مطلب که مدیریت اقتدارگرا به هیچ عنوان جواب نخواهد داد، افزود: متاسفانه در دوره اخیر شاهد سیاست های اقتدارگرا در حوزه سلامت هستیم. بطوریکه علم را زیرپا می گذارند، قوانین بالادستی را نادیده می گیرند و همه این اقدامات منجر به آسیب سلامت مردم می شود.

کرم پور با بیان این مطلب که برای تحول در نظام سلامت می بایست نظام ارجاع را پیاده سازی می کردیم، گفت: متاسفانه ۵ درصد جامعه پزشکی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند و به دنبال ثروت اندوزی هستند، شعار عدالت در سلامت را سر می دهند. در حالی که ۹۵ درصد جامعه پزشکی کشور از شرایطی که دارند، راضی نیستند.

وی در توضیح این ادعای خود، افزود: ۱۰ درصد از درآمد پزشک برای بیمارستان های دولتی، بعد از ۸ تا ۱۲ ماه به او پرداخت می شود.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران در ادامه به موضوع دخالت بین رشته ای در پزشکی اشاره کرد و گفت: وقتی تشخیص و درمان در دست یک نفر باشد، باعث بروز مشکلات و مفسده مالی می شود. بطوریکه شاهد خود ارجاعی پزشک در تشخیص و درمان بر اساس روش خودش خواهیم بود.

کرم پور با انتقاد از نگاه تجاری حاکم بر حوزه پزشکی در کشور، افزود: متاسفانه به اسم مناطق محروم، شاهد آموزش های غیر علمی هستیم که هیچ کارکرد مثبتی برای رفع محرومیت در حوزه سلامت کشور ندارد.

وی به ماجرای آموزش سونوگرافی توسط یک شرکت تجهیزات پزشکی به متخصصین زنان و زایمان اشاره کرد و گفت: آموزش هایی که باید در مدت ۴ سال توسط رادیولوژیست ها ارائه شود، در مدت ۳ روز و زیر نظر افراد غیر پزشک آموزش داده می شود.

کرم پور با انتقاد از اینکه وزارت بهداشت با این اقدامات مافیایی برخورد نمی کند، ادامه داد: چرا در استانی که ۳ متخصص رادیولوژی طرحی خانم حضور داشتند، به نقطه ای دیگر منتقل شدند و عنوان کردند کمبود رادیولوژیست داریم.

وی با گلایه شدید از برخورد اقتدارگرایانه و ابزاری با رادیولوژیست ها، گفت: مسئولان وزارت بهداشت بهتر از هر کسی می دانند که هیچ انتفاع مالی در تشخیص بیماری ها برای رادیولوژیست ها متصور نیست.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با عنوان این مطلب که ۹۵ درصد جامعه پزشکی کشور پاک هستند، افزود: ۵ درصد هم افرادی هستند که شعار پاک بودن جامعه پزشکی را سر می دهند.

کرم پور به وجود مافیای واردات دستگاه های بی کیفیت سونوگرافی از کشور چین اشاره کرد و گفت: در حالی که قیمت یک دستگاه سونوگرافی در حدود ۱۰ میلیون تومان است، اما یک شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی نسبت به واردات این دستگاه از چین و فروش آنها به متخصصین زنان و زایمان، سود سرشاری از این محل می برد.

وی با اشاره به مجوز وزارت بهداشت برای ۶۰ پریناتولوژیست به منظور آموزش سونوگرافی، تاکید کرد: دریافت وجه برای سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان در مطب ها غیرقانونی است.

کرم پور به هزینه ۷ میلیون تومانی دوره آموزشی سونوگرافی اشاره کرد و گفت: اقدام متخصص زنان و زایمان برای سونوگرافی ، منجر به تشدید سقط جنین در مطب ها می شود. زیرا، تشخیص و درمان در اختیار پزشک است.