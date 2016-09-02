بارندگی در محورهای مواصلاتی اردبیل/خواب آلودگی علت اکثر تصادفات

- حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر محورهای اردبیل- آستارا، گرمی- بیله سوار، پارس آباد- مشگین شهر و خلخال اسالم خیس و لغزنده بوده و بارش باران تداوم دارد.
وی افزود: در محور صائین مسیر نیر به سراب نیز جاده مه آلوده و خیس و لغزنده است بطوریکه احتیاط در تردد مسیرهای ذکر شده ضروری است.
رئیس پلیسراه استان با بیان اینکه طی روزهای اخیر به دلیل بارش باران تصادفی گزارش نشده است، اضافه کرد: با این وجود بیشترین دلیل تصادفات خستگی و خوابآلودگی رانندگان است.
فتاحی متذکر شد: مرداد و شهریور ماه اوج سفرهای تابستانی است و ایجاب میکند رانندگان با احتیاط سفر کرده و برای مسافرت خود زمان مدیریت شده ای را پیشبینی کنند.
وی مقابله راننده با استراحت و خواب مناسب را امری بیفایده توصیف کرد و افزود: در برخی تصادفات مشاهده میشود که راننده در خواب خود تأخیر ایجاد کرده و در نتیجه تصادف به وقوع پیوسته است.
رئیس پلیسراه استان با اشاره به حضور پلیسراه در تمامی محورهای مواصلاتی تأکید کرد: انتظار میرود به دلیل تغییرات ناگهانی شرایط جوی رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.
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