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۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

رئیس پلیس‌راه اردبیل با مهر مطرح کرد؛

بارندگی در محورهای مواصلاتی اردبیل/خواب آلودگی علت اکثر تصادفات

بارندگی در محورهای مواصلاتی اردبیل/خواب آلودگی علت اکثر تصادفات

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از تداوم بارندگی در تمام محورهای مواصلاتی این استان و لغزندگی جاده ها خبر داد.

  • حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر محورهای اردبیل- آستارا، گرمی- بیله سوار، پارس آباد- مشگین شهر و خلخال اسالم خیس و لغزنده بوده و بارش باران تداوم دارد.

وی افزود: در محور صائین مسیر نیر به سراب نیز جاده مه آلوده و خیس و لغزنده است بطوریکه احتیاط در تردد مسیرهای ذکر شده ضروری است.

رئیس پلیس‌راه استان با بیان اینکه طی روزهای اخیر به دلیل بارش باران تصادفی گزارش نشده است، اضافه کرد: با این وجود بیشترین دلیل تصادفات خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است.

فتاحی متذکر شد: مرداد و شهریور ماه اوج سفرهای تابستانی است و ایجاب می‌کند رانندگان با احتیاط سفر کرده و برای مسافرت خود زمان مدیریت شده ای را پیش‌بینی کنند.

وی مقابله راننده با استراحت و خواب مناسب را امری بی‌فایده توصیف کرد و افزود: در برخی تصادفات مشاهده می‌شود که راننده در خواب خود تأخیر ایجاد کرده و در نتیجه تصادف به وقوع پیوسته است.

رئیس پلیس‌راه استان با اشاره به حضور پلیس‌راه در تمامی محورهای مواصلاتی تأکید کرد: انتظار می‌رود به دلیل تغییرات ناگهانی شرایط جوی رانندگان  به رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.

کد مطلب 3758760
محمد میرزایی ناطق

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