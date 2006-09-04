تحريم ايران بي فايده است / مردم ايران به تحمل شرايط سخت عادت كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر،"هنر فورتيگ" از اعضاي موسسه شرق شناسي هامبورگ در گفتگو با اشپيگل همچنين تصريح كرد : ايران نبايد با وجود حمايتهاي چين و روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل، در مورد تحريم خود نگران باشد.

اين كارشناس آلماني مسائل خاورميانه در ادامه گفت : 80% در آمد ايران از صادرات نفت حاصل مي شود . به همين منظور به بازارهاي خريد بين المللي نياز پيدا مي كند .

" فورتيگ " درباره تاثير تحريم احتمالي عليه ايران خاطر نشان كرد : ايران از سال 1979 در شرايط سخت و دشواري به سر مي برد . ابتدا با بحران هاي پس از انقلاب روبرو شد و پس از آن 8 سال در جنگ به سر برد .

وي افزود : تمام اين امور نشان مي دهد كه مردم ايران به سپري كردن شرايط سخت عادت دارند در نتيجه مي توانند خود را با تحرم نيز روبرو كنند و آن را پشت سرگذارند.

اين كارشناس آلماني درباره اينكه آيا غرب مي تواند از نفت ايران چشم پوشي كند، گفت :غرب براي يك مدت زمان كوتاه شايد بتواند از نفت ايران چشم پوشي كند ، اما نه براي هميشه .

"فورتيگ" درباره مواضع آمريكا و اتحاديه اروپا در قبال ايران افزود : اتحاديه اروپا و آمريكا رابطه تنگاتنگي با يكديگر داشته و دارند و از بروكسل نيز صدايي متفاوت از آمريكا شنيده نمي شود .