مجید نامجومطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با تمجید از عملکرد کی‌روش در دیدار مقابل قطر، گفت: بازی زیبا و جذابی را شاهد بودیم اگرچه در نیمه اول تیم ما از آن هماهنگی کامل به دور بود، اما آن را هم باید به حساب این بگذاریم که بازی‌های تدارکاتی خوبی انجام ندادیم و به همین دلیل بازیکنان شناخت کاملی از یکدیگر نداشتند و همین باعث شده بود تا در نیمه اول تیم ملی ما سردرگم باشد اما در نیمه دوم و با صحبت‌های کی‌روش و بازیکنان، تیم ما متحول شد و حملات پرتعدادی را بر روی دروازه قطر انجام داد که در دقایق پایانی دو گل وارد دروازه‌ی حریف کردیم و توانستیم یک گل شیرین همراه با صدرنشینی در گروهمان را به دست بیاوریم.

هافبک پیشین تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: باید از کی‌روش به خاطر تعویض‌های به جا و مناسبی که انجام داد، قدردانی کرد. او، اشکان دژاگه خسته و مصدوم را بیرون کشید و همان باعث شد تا شرایط تیم تغییر کرده و با دو تعویض دیگری که انجام داد، کاملاً توپ و میدان را به نفع تیم ملی کرد و آمدن این سه بازیکن سرحال و آماده باعث شد تا شرایط عوض شده و هر لحظه فشار تیم ما بر روی دروازه قطر بیشتر شده که همین حملات پی‌ در پی، عاملی شد تا دروازه‌بان قطر اشتباه کرده و گل اول را به تیم ملی تقدیم کند.

وی در ادامه تاکید کرد: حملات ایران از ابتدای نیمه دوم نشانگر آن بود که کی‌روش تنها به پیروزی فکر می‌کند و نمی‌خواهد در تهران و مقابل صد هزار تماشاگر پرشور که لحظه‌ای تیمشان را تنها نگذاشتند، نتیجه را واگذار کند.

نامجومطلق افزود: مساوی هم به درد تیم ما نمی‌خورد و برای ما در تهران مثل باخت بود و خوشحالم از اینکه توانستیم با یک برد خوب، گام محکمی را برای صعود به جام جهانی برداریم.

هافبک پیشین تیم ملی در خصوص دیدار چین که سه‌شنبه برگزار خواهد شد، گفت: امیدوارم کی‌روش به بازیکنانش بگوید که برد مقابل قطر را فراموش کنند و در این چند روز باقیمانده با تمریناتی که کی‌روش برای آنها در نظر می‌گیرد، آماده دیدار با چین باشند تا بتوانند از آنجا هم دست پر به تهران بازگردند.

وی در پایان از هواداران تشکر ویژه‌ای کرد و گفت: باید قدر این هواداران را بدانیم و تمام امکانات رفاهی را برای آنها در ورزشگاه فراهم کنیم زیرا آنها روز گذشته نشان دادند که هیچ چیز برایشان به اندازه تیم ملی ارزش ندارد و تمام تلاششان را کردند تا یاران کی‌روش بتوانند با حمایت آنها در زمین موفق باشند.