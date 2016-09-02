نسبت به حصول موضعی مشترک در خصوص سطح تولید نفت خوشبینم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی از دستیابی به موضعی مشترک در زمینه تولید نفت توسط کشورهای اصلی تولید کننده در جهان ابراز خوشبینی کرد.

بر اساس این گزارش «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی اظهار داشت: نسبت به حرکت تولیدکنندگان نفت به سمت اتخاذ موضعی مشترک در خصوص تولید نفت خام خوشبین هستم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما همایشی را در دستور کار داریم و اقداماتی در حال انجام است. باید ببینیم که در نشست الجزائر چه روی می دهد اما من خوشبین هستم.

قرار است اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت موسوم به اوپک، در حاشیه همایش انرژی جهانی، نشستی غیررسمی را برگزار کنند؛ این نشست از روز ۲۶ سپتامبر تا ۲۸ سپتامبر برگزار خواهد شد و انتظار می رود که اعضا در این نشست برای دستیابی به توافقی بین المللی در خصوص تثبیت سطح تولید نفت تلاش کنند.

«ولایمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز اعلام کرد در توافق احتمالی برای کاهش سقف تولید جهانی نفت می توان ایران را مستثنی کرد.

وی در مصاحبه ای با شبکه بلومبرگ امریکا در نشست «ولادی وستوک» در شرق دور روسیه و در نزدیکی مرزهای چین این مطلب را گفت.

وی گفت: ایران بعد از لغو تحریم هایش از سطح بسیار پایینی تولید خود را شروع کرده است و درخواست از ایران برای کاهش تولید عادلانه نخواهد بود.

پوتین گفت ممکن است پیشنهاد تکمیلی این طرح را در دیدار خود با «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد در حاشیه نشست گروه جی ۲۰ در چین مطرح کند.