به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد آیت‌اللهی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: نحوه ازدواج و شیوه زندگی این بزرگان برای همه جوانان الگو است و هم جوانان و هم خانواده ها باید از این شیوه زندگی الگوبرداری کنند.

وی با بیان اینکه شیوه زندگانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) الگویی برای همه جوانان است، افزود: این بزرگان مروجان ازدواج ساده، فارق از تجمل گرایی و موفق و زندگی سرشار از همراهی و همدلی بودند.

آیت اللهی همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) اظهار داشت: عده ای بر امام بودن ایشان در خردسالی شائبه هایی دارند اما اگر به قرآن مراجعه شود، می بینیم که حتی پیامبر نوزاد نیز داشته ایم و حضرت عیسی پیامبری بود که از زمان نوزادی رسالت پیامبری پیدا کرد.

امام جمعه موقت یزد بر لزوم تبیین شیوه زندگانی این امام همام تاکید کرد و افزود: مردم باید با شیوه زندگانی چهارده معصوم آشنا شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برگزاری برخی برنامه های فرهنگی و هنری در یزد عنوان کرد: ۲۲۰ هزار جوان در هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدا کردند، باید از خود بپرسیم آیا این افراد شهید شدند که بی‌بند و باری در جامعه باشد و مجالس لهو و لعب برگزار کنیم یا جوانان برای اجرای اسلام و احکام نورانی قرآن در جامعه اسلامی به شهادت رسیدند.

آیت‌اللهی تاکید کرد: مردم باید آگاه و بیدار باشند که خدای ناکرده روزی برسد خون شهدا جلوی چشم ما پایمال شود ولی ما ساکت بمانیم زیرا ما در برابر شهدا پاسخگو هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیان می‌کنند جوانان و جامعه باید شاد باشند، عنوان کرد: شکی در این نیست که مردم به ویژه جوانان باید شاد باشند و جامعه شادی داشته باشیم اما باید ببینیم مردم از چه چیزی ناراحت هستند و سعی کنیم این ناراحتی و غم آنها را برداریم و مشکلاتشان را برطرف کنیم.

آیت اللهی تصریح کرد: اگر مشکلات اقتصادی مردم حل شود، آنها شاد خواهند بود اما با مشکلات اقتصادی موجود، این شادی‌های زودگذر مشکلی از مردم جامعه حل نخواهد کرد بنابراین بهتر است دولتمردان به فکر رفع مشکلات معیشتی مردم باشند.