اردوغان:تشخیص عقب نشینی کردها به شرق فرات با ترکیه است نه واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» طی سخنانی در نشست مطبوعاتی در فرودگاه بین المللی آسین بوغای آنکارا، پیش از حرکت به چین برای شرکت در یازدهمین نشست سران گروه ۲۰ در شهر هانگژو با بیان این که ترکیه اجازه نمی دهد کریدوری برای فعالیت تروریستی در مرزهای جنوبی اش در شمال سوریه شکل بگیرد، گفت: ما به هیچ وجه به چنین حرکتی اجازه نخواهیم داد. همه باید به روشنی این را بدانند.

اردوغان با تاکید بر اینکه هدف عملیات سپرفرات ترکیه برطرف کردن تهدیدات تروریستی علیه شهروندان این کشور از مرزهای ترکیه است٬ تصریح کرد: از جرابلس و سایر شهرهای مرزی سوریه به طور مرتب به طرف کشور ما راکت شلیک و یا تیراندازی می‌شود و ترکیه نمی توانست بیش از این، آن وضعیت را تحمل کند.

رئیس جمهور ترکیه در خصوص عقب نشینی شبه نظامیان کرد سوری ی.پ.گ و پ.ی.د از شهرستان منبج با متهم کردن این گروه ها به تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این مناطق گفت: ۹ درصد این شهر را اعراب تشکیل می دهند. اکنون با جا به جایی قومی می خواهند عناصر دیگری را در این شهر مستقر کنند که ی.پ.گ نیز یکی از این گروه ها است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در گفت و گو با من به صراحت اعلام کرده بود که به استقرار این عناصر گروه در منطقه اجازه نخواهند داد. تمام محتوای گفت و گوی ما در این باره موجود است.

او در ادامه گفت:برخی ها به ما می‌گویند این گروه به شرق رود فرات عقیب نشینی کرده اند ولی شواهدی که در دست ما است، می گوید؛ نه نکرده‌اند. من این مطلب را می خواهم به صراحت بگویم که تشخیص عقب نشینی پ.ی.د و ی.پ.گ از منبج به شرق رودخانه فرات با اظهارات کسانی در آمریکا و یا جای دیگر برای ترکیه ملاک نیست و این را خود ترکیه باید تشخیص دهد. ما عقب نشینی این دو گروه به شرق فرات را باور نداریم.