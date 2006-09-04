اسماعيل گرامي مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص ائتلاف حزب اعتماد ملي با ساير گروههاي اصلاح طلب براي شركت در انتخابات خبرگان گفت: چنانچه ساير گروههاي اصلاح طلب در انتخابات خبرگان شركت كنند به دليل محدود بودن دايره داوطلبان براي شركت در اين انتخابات ، تفاوتي آنچناني در ليست انتخاباتي اعتمادملي و مجمع روحانيون مبارز وجود نخواهد داشت.

وي با اشاره به ديدار مهدي كروبي با برخي از اعضاي فعلي مجلس خبرگان تاكيد كرد: نهايتا در انتخابات مجلس خبرگان از 30 تا 40 نفر حمايت مي كنيم.

سخنگوي حزب اعتماد ملي تصريح كرد: ما با تابلوي خودمان در انتخابات خبرگان شركت خواهيم كرد، چرا كه حزب تشكيل داده ايم تا مردم با ديدگاههاي ما آشنا شوند و درصدديم تا مشي حزبي خود را در معرض راي مردم قرار دهيم و معتقدم اين حق مسلم يك حزب است كه با نام و نشان خود در انتخابات شركت كند.

گرامي مقدم در خصوص حضور اعتمادملي در انتخابات شوراها، خاطرنشان كرد: در انتخابات شوراها تمام تلاشمان مبتني بر اين امر است كه با ليست ساير گروههاي اصلاح طلب همگرايي بيشتري داشته باشيم.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اقدامات برخي از اعضاي حزب مشاركت مبني بر راضي نمودن كروبي براي ائتلاف در انتخابات مجلس خبرگان، گفت: هر حزبي مختار است، تمام ظرفيت ها و توان خود را براي رايزني با ساير احزاب به كار گيرد و ممكن است اين امر منجر به نزديكي ليست هاي انتخاباتي احزاب به يكديگر شود و همگرايي در ليست هاي كليه گروههاي اصلاح طلب را نيز منجر شود.

سخنگوي حزب اعتماد ملي در پايان در خصوص پيش بيني از سرانجام حضور اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي شهر، خاطر نشان كرد: به نظر مي رسد شرايط به گونه اي رقم بخورد كه از يكدستي موجود در شوراها فاصله بگيريم و ساير گروههاي اصلاح طلب برنده كرسي هاي اين دوره شوراهاي شهر باشند.