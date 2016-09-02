پال رایان: اِف بی آی درصدد توجیه اقدامات هیلاری کلینتون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «پال رایان» سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اسناد انتشار یافته از سوی پلیس فدرال آمریکا (اِف بی آی) نشاندهنده سوء مدیریت هیلاری کلینتون در انتقال اطلاعات محرمانه امنیت ملی و لزوم قطع دسترسی وی به اینگونه اطلاعات است.

شایان ذکر است که «اِف بی آی» اوایل روز جمعه از تحقیقات یکساله خود پیرامون استفاده هیلاری کلینتون از سرور و رایانامه شخصی خود در دوران تصدی وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی منتشر کرد.

پال رایان در واکنش به این گزارش منتشره گفت که «این اسناد نشاندهنده مدیریت غیرمسئولانه و بسیار خطرناک اطلاعات محرمانه توسط هیلاری کلینتون در دوران تصدی خود بر وزارت امور خارجه است.. و به همین دلیل من خواستار عدم دسترسی وی به اینگونه اطلاعات هستم».

در جریان تحقیقات اِف بی آی، بازپرسان ۱۱۰ رایانامه ای را کشف کردند که صرفنظر از دریافتی یا ارسالی بودن آنها، حاوی اطلاعات محرمانه بودند.

در ماه ژوئیه،‌ «جیمز کومی» مدیر اِف بی آی تصمیم هیلاری کلینتون به استفاده از سرور رایانامه شخصی جهت انتقال اطلاعات محرمانه را «بسیار ناشیانه و حاکی از بی توجهی» خواند؛ اما خاطرنشان کرد که این رفتار متضمن طرح اتهام جنایی علیه وی نخواهد بود.