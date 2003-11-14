هدف قراردادن بازيكن كره اي هدفدار بود

سردار عليرضا سعادتي مديركل حراست استاديوم آزادي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود: هدف گرفتن بازيكن كره اي نشان مي هد كه اين فرد به دنبال اهداف خاصي بوده و با ورزش و فوتبال مشكل داشته است.

وي افزود: دوربين هاي حاضر در ورزشگاه در مسير حركت اين تماشاگر نبودند ولي براي دستگيري عامل ياعاملان اين حركت اقداماتي صورت گرفته است.

سعادتي تصريح كرد: هنگامي كه بازي در شب برگزار مي شود به علت كمبود نيرو در وروديهاي استاديوم مشكلاتي براي ما بروز مي كند و نمي توان به درستي به وظايف عمل كرد، ضمن اينكه ذائقه مردم نيزعوض شده و ديگر مثل گذشته از ساعتها قبل در استاديوم حضور پيدا نمي كنند ما در عرض سه دقيقه پذيرايي 40هزار تماشاگر براي ورود به ورزشگاه بوديم كه اين مساله كارها را با مشكل مواجه مي كرد.

به عقيده من يكي از دلايل بروز چنين مسايلي ايجاد هيجانات كاذب از سوي برخي رسانه ها و افراد است كه موجب مي شود غالب تماشاگران ماكه در سنين 15 تا 17 سال هستند در ورزشگاهها مشكل ايجاد نمايند. ضمن اينكه نا هنجاريهاي موجود اجتماعي نيز قراراست با ورزش مهار شود و اين گونه است كه ورزش تحمل اين چنين باري را ندارد، ما 20 سال است كه تماشاگران را به حال خود رها كرده ايم و حالا مي خواهيم يكشبه مشكلات را حل نماييم . به عقيده من بايد مسووليت رابه مردم سپرد و باتقويت كانونهاي هواداران زمنيه را براي حل مشكلات موجود فراهم كرد.