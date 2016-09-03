به گزارش خبرنگار مهر، یک روز بعد از شکست تیم ملی فوتبال قطر مقابل ایران در اولین دیدار مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه، رسانه‌های قطری از تصمیم باشگاه العربی قطر برای قطع همکاری با اشکان دژاگه و بازگشت این بازیکن به آلمان و بازی در این کشور، خبر دادند.

در حالی که در پایان فصل گذشته باشگاه العربی اعلام کرد اشکان دژاگه را نمی‌خواهد، اما سرمربی جدید العربی خواست که دژاگه در تمرینات آماده سازی این تیم شرکت کند. اشکان در اردوهای آماده سازی العربی پاسخ اعتماد سرمربی اروگوئه‌ای این تیم را داد و حتی ماندنش در العربی قطعی شد اما یک روز بعد از پیروزی تیم ملی ایران مقابل قطر با حضور اشکان دژاگه خبر جدیدی منتشر شده است.

طبق اعلام روزنامه «الرایه»، مسئولان باشگاه العربی با وجود سایر بازیکنان خارجی، اشکان دژاگه را در لیست مازاد خود قرار داده اند. طبق اعلام این روزنامه، دژاگه از تیم‌های آلمانی پیشنهاد دارد و این بازیکن که زمانی در تیم ولفسبورگ آلمان بازی می‌کرد، در آستانه بازگشت به آلمان قرار گرفته است.