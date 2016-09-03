برداشت گیاهان دارویی در سطح ۱۳ هکتار از اراضی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ایلام، بابک افراز پیش بینی کرد: ۵۶ تن انواع گیاه دارویی به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال از این مزارع برداشت شود.

وی از جمله این گیاهان دارویی به زیره اشاره کرد و گفت: پنج تن محصول زیره از ۹ هکتار مزرعه برداشت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی و گل محمدی در سطح ۱۰ هکتار دیگر در دستور کار جهادکشاورزی استان ایلام قرار دارد که در صورت تحقق این طرح سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان به ۲۳ هکتار افزایش می یابد.

افراز افزود: بخشی از محصولات برداشت شده علاوه بر اینکه به مصرف داخلی استان می رسد سهم عمده ای از آن نیز به عنوان مازاد به استان های دیگر کشور از جمله تهران، کرمانشاه و خوزستان صادر می شود.

وی اظهار کرد: در مزارع استان ارقامی چون نعنا فلفلی، به لیمو، بادرنج بویه، مریم گلی، آویشن، زیره، زوفا کشت شده که برخی از این گونه ها همچون به لیمو و بادرنج، بویه گیاه بومی استان ایلام نیستند ولی کشت و پرورش آنها در این استان انجام شد و اکنون به صورت بومی در آمده اند.