خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: دو هفته از اتمام بازی های المپیک می گذرد و خیلی از فدراسیون ها و در کل ورزش ایران همچنان در مرحله ارزیابی عملکرد کاروان اعزامی به این دوره از بازی هاست؛ بر همین اساس هنوز تیم ها و ورزشکاران روی دورحضور در رویدادهای مختلف نیفتاده اند که به واسطه آن با اتفاقات مختلف هم مواجه شوند مگر اتفاقاتی که به بازهم المپیک مربوط می شود یا رویدادهایی در سایر رده ها و رشته های المپیکی.

از این دست اتفاقات در این هفت روز ورزش هم رخ داد مثل خداحافظی محمد بنا از تیم ملی کشتی فرنگی که با توجه به اتمام قراردادش از این تیم انجام شد، نایب قهرمانی تیم ووشو که با حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به دست آمد، چهارمی تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی فرانسه و البته اتفاق خوبی که برای کشتی ایران در جریان این رقابت ها و در مجمع انتخاباتی هیات رئیسه اتحادیه جهانی رخ داد.

البته بیشترین سهم اتفاقات مهم این هفت روز ورزش برای فوتبال و تیم ملی بود؛ این تیم طی این هفته دو دیدار در چارچوب مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه انجام داد که در یکی پیروز شد و در دیگری به تساوی رضایت داد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

بیمه رازی قهرمان لیگ کشتی آزاد شد

مرحله اول لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور که پس از دو روز رقابت میان شرکت کنندگان پنجشنبه گذشته با قهرمانی تیم بیمه رازی در خرم آباد به پایان رسید. در پایان این رقابت ها که به صورت دوره ای و با حضور پنج تیم برگزار شد، تیم بیمه رازی با چهار پیروزی به عنوان قهرمانی رسید. پس از تیم بیمه رازی تیم های ستاره گان ساری، رعد پدافند، هیأت کشتی البرز و پیام نور مازندران دوم تا پنجم شدند.

برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پنجشنبه گذشته در حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در پایان این دیدار ملی پوشان کشورمان موفق شدند با دو گل رضا قوچان نژاد(۹۴) و علیرضا جهانبخش (۱۰۰) صاحب برتری شوند، این پیروزی در حالی برای شاگردان کی روش به دست آمد که آنها در مجموع نمایش خوبی برابر حریف نداشتند. دیگر اینکه در پایان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر، رضا قوچان نژاد به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نایب قهرمانی تیم ملی ووشو با ۱۵ مدال

نهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی آسیا پس از پنج روز رقابت میان ورزشکاران ۲۰ کشور آسیایی در حال دوشنبه در چین تایپه به پایان رسید که تیم اعزامی کشورمان در این مسابقات موفق شد به عنوان نایب قهرمانی دست یابد. تیم ووشو ایران در مجموع دو بخش ساندا و تالوی مردان و زنان با کسب هفت مدال طلا، سه نقره و پنج برنز بعد از چین در جایگاه دوم ایستاد. ویتنام به عنوان سومی دست پیدا کرد.

اهدای بالاترین نشان کشور آذربایجان به یک ایرانی

مراسم تقدیر رئیس جمهور آذربایجان از مدال آوران المپیکی این کشور در حالی برگزار شد که طی این مراس از سوی الهام علی اف، بالاترین نشان دولتی کشور آذربایجان به رضا مهماندوست سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو اهدا شد؛ ۲۰۰ هزار دلار نیز جایزه نقدی به همراه این نشان به مهماندوست اهدا شد. رئیس جمهور آذربایجان در زمانی که این نشان را به سینه مهماندوست می زد از حضور وی در آذربایجان ابراز خشنودی کرد. کاروان ورزشی آذربایجان در المپیک ۲۰۱۶ ریو با کسب ۱۸ مدال طلا ، نقره و برنز در رتبه ۳۹ ایستاد. از این تعداد مدال تنها یکی رنگ طلا داشت و آن را نیز «رادیک عیسی اف» در رشته تکواندو کسب کرد.

رسول خادم عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی شد

یکشنبه گذشته و در جریان مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان در ماکون فرانسه، مجمع انتخاب اعضای هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی نیز برگزار شد، در این انتخابات رسول خادم توانست با کسب ۷۶ رای به عنوان عضو هیات رئیسه این اتحادیه انتخاب شود. عضویت رئیس فدراسیون کشتی در هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در حالی انجام شد که طی سال های گذشته و در واقع پس از پایان دوره عضویت دکتر محمد توکل در هیات رئیسه فیلا هیچ نماینده‌ای در هیات رئیسه نداشت.

استعفای سرمربی تیم ملی اسکی روی چمن

سید جواد صید سرمربی تیم ملی اسکی روی چمن بزرگسالان ایران و سرپرست تیم‌های ملی پس از پایان جام‌جهانی ایتالیا از این سمت‌ها خداحافظی کرد. سرمربی سابق تیم ملی اسکی روی چمن ایران در این خصوص گفت: پس از سالها فعالیت در رشته اسکی روی چمن، چه به عنوان ورزشکار و چه در سالهای اخیر به عنوان سرمربی، تصمیم گرفتم از هدایت تیم ملی خداحافظی و عرصه را برای حضور افراد توانمندتر باز کنم.

پایان همکاری بنا با کشتی فرنگی

محمد بنا که در المپیک ۲۰۱۶ ریو هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را بر عهده داشت، شنبه گذشته خداحافظی خود از کشتی و این تیم را اعلام کرد؛ البته این تصمیم و اعلام خداحافظی محمد بنا در حالی انجام شد که قرارداد همکاری وی با تیم ملی کشتی فرنگی تا پایان بازی های المپیک ریو بود و با توجه به اتمام این بازی ها دیگر وی قراردادی با فدراسیون کشتی داشت.در همین راستا نیز فدراسیون کشتی در نظر دارد به زودی جایگزین محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی را معرفی کند.

عنوان چهارمی آزادکاران ایران در جهان

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان پس از دو روز رقابت میان نمایندگان۴۴ کشور شرکت کننده دوشنبه در شهر ماکون فرانسه به پایان رسید؛ در پایان این رقابت ها تیم کشتی آزاد جوانان ایران با دو مدال طلای پیمان بیابانی و حسین شهبازی در اوزان ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم، مدال نقره احمد بذری در وزن ۷۴ کیلوگرم و مدال برنز امیررضا امیری در وزن ۱۲۰ کیلوگرم و مجموع ۳۷ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. ضمن اینکه عرفان آیینی در وزن ۵۵ کیلوگرم مقابل حریف رژیم اشغالگر قدس کشتی نگرفت.

سقوط پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جهانی

جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در شرایطی سه شنبه منتشر شد که به جز یک نفر، دیگر پینگ پنگ بازان کشورمان در این رده بندی دچار سقوط شدند؛ در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز که مربوط به شهریورماه است، امین احمدیان تنها بازیکن ایرانی که سقوط نداشته و توانسته جایگاه بیست و هشتمی خود را حفظ کند اما دیگر بازیکنان ایران با سقوط مواجه شده اند. در این رنکینگ نوشاد و نیما عالمیان به ترتیب با ۶ و ۲ پله سقوط در رده های ۱۰۴ و ۱۱۳ قرار گرفته اند. ندا شهسواری دیگر پینگ پنگ باز المپیکی ۱۷ پله سقوط داشتته و در جایگاه ۲۹۹ قرار گرفته است.

تساوی تیم ملی فوتبال مقابل چین

دیدار تیم های ملی فوتبال چین و ایران در هفته دوم از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه در منطقه آسیا سه شنبه در ورزشگاه المپیک شهر شن یانگ برگزار شد. این دیدار پس از وقت قانونی در حالی به پایان رسید که طی آن هیچ توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

نایب قهرمانی تیم فوتبال دانشجویان ایران در آسیا

تیم‌ فوتبال دانشجویان ایران چهارشنبه در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی دانشجویان آسیا به مصاف ژاپن رفت و با متحمل شدن شکست ۲ به ۳ در این دیدار به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. در این مسابقه علی فاطمی و محمد اوسانی برای تیم ایران گلزنی کردند. تیم فوتبال دانشجویان ایران پیش از دیدار فینال با غلبه بر تیم‌های مالزی و کره جنوبی(ب) راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله هم کره جنوبی ( الف) را شکست داد.