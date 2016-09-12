سوءاستفاده مطهری ازجایگاه خانوادگی/هیچ ادعای علیه ایران اثبات نشد

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از گفتگوی طولانیش با علی مطهری درباره فایل صوتی آیت الله منتظری و نامه مطهری به وزیر دادگستری در این خصوص خبر داد و گفت: اگر پدر شما آیت الله مطهری بود و شهید شد انقلاب اسلامی شهدای زیادی داده است. به یاد دارم یکی از نواده های امام (ره) فرزند حاج سیدمصطفی خمینی (سیدحسین) خطایی کرد وقتی به امام (ره) مراجعه کردند تاکید کرد با آنها برخورد کنید، بگیرد و محاکمه اش کنید و اگر حقش بود زندانش کنید. برخورد امام (ره) باعث شد بیت امام (ره) از خطا مصون بمانند. سیدحسین متاسفانه فریب بیرون از کشور و بنی صدر را خورده بود و خطر انحراف انقلاب را تهدید می کرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: به ایشان تاکید کردم؛ ما انتظار داریم آقای مطهری هم مثل شهید مطهری قدم بردارد نه اینکه از نام مطهری سوءاستفاده کنند و چنین قائله ای برپا کند این چندمین بار است که این کار را انجام می دهد، نکته دوم اینکه ایشان نسبت به چند پرونده اعتراض دارد باید اعتراض خود را به صورت محرمانه به قوه قضاییه ارائه دهد نباید جمع ببندد و قاتل ۱۷ هزار شهید ترور را تطهیر کند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: به آقای مطهری یاد آور شدم؛ ایشان هر جمله ای را اعلام می کنند فقط داخل ایران نمی ماند هزار سایت و رسانه گروهی حرف ایشان را به عنوان فرزند شهید مطهری مطرح می کنند و آن را به عنوان سندی علیه جمهوی اسلامی در سازمان های بین المللی استفاده می کنند که سرشکستگی برای جمهوری اسلامی، مسلمین و شیعیان به وجود می آورد.

وی ادامه داد: وی نایب رئیس مجلس است و حرف او به عنوان علی مطهری مطرح نمی شود، اگر برادر ایشان حرفی را به عنوان فرزند شهید مطهری بگوید تاثیر چندانی ندارد اما اگر ایشان به عنوان نایب ئیس مجلس صحبت کند حرفش تاثیر گذار است.

عضو فراکسیون ولایت مجلس تاکید کرد: تعدادی از نمایندگان شکایتی را امضا کرده و طبق مواد ۲۴ و ۲۶ آیین نامه به هیات رئیسه مجلس ارائه دادیم و معتقدیم آقای مطهری صلاحیت این مسئولیت را ندارد و خواستار عزل ایشان شده ایم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: آقای مطهری همواره تلاش دارد اظهارات غلط خود را توجیه کند، بنده شخصا با ایشان مذاکره کردم متاسفانه ۱۰ نفر از مجموعه امید مداخله کردند. من به صورت منطقی با ایشان صحبت می کردم به ایشان اعلام کردم اگر پدر شما شهید شده است من هم فرمانده تیپ قرارگاه بوده ام و بیش از هزار جوان و نوجوان جلوی چشمم در عملیات های متعدد شهید شده اند. این شهدا در پیشگاه الهی جایگاه دارند از خانواده ام ۹ نفر جلوی چشمان من شهید شدند، من حق ندارم خون اینها را هزینه خود، اهداف و جریان مطلوبم کنم.

وی تاکید کرد: وی اگر اعتراض یا شکایتی دارند باید از قوه قضاییه به صورت محرمانه بخواهد موضوع را بررسی کند مطمئنا پس از بررسی پرونده ها هیچ حقی از این افراد ضایع نشده است.

بیگی گفت: خانواده های منافقین با گروه های ضد انقلاب همکاری می کنند. جمهوری اسلامی حتی در حق یک نفر هم ظلم نکرده است امام (ره) در آن زمان حساسیت زیادی داشت، تا امروز کسی نتوانسته ثابت کند که در حق یک نفر هم ظالمانه و خارج از عدالت اقدام شده است. هزاران شکایت علیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر نوشته اند اما هیچ شکایتی ثابت نشده است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: محمدجواد لاریجانی معاون حقوق بشر رئیس قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی در این خصوص گزارشی ارائه داد مبنی بر این که ما به ده ها هزار نامه از سوی سازمان های بین المللی و افراد در این خصوص پاسخ داده ایم حتی یک مورد هم نتوانستند پیدا کنند که جمهوری اسلامی بدون محاکمه اقدام کرده باشد و یا ظلمی صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: ایشان غیرمنطقی عمل می کند و هر جایی که پاسخی برای حرف های منطقی، اصولی و شرعی نمایندگان ندارد تلاش می کند قهر کرده، محیط را ترک کرده و یا مظلوم نمایی کنند.

حسن بیگی تصریح کرد: به اعتقاد من مسیری را که ایشان انتخاب کرده مادر ایشان یعنی همسر شهید مطهری قبول ندارد. برخی احترام ها و پشتوانه هایی که ایشان دارد به احترام شهید مطهری است. امیدواریم خداوند به ایشان کمک کند از چنگال شیاطین به خصوص شیطان امریکایی نجات یابند.