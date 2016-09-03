علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بدمینتون بازان استان قم در ۲ بخش مردان و زنان تا اوایل ماه آینده درگیر رویدادهای مختلف کشوری هستند تا شهریور و مهری شلوغ و پرکار برای بدمینتون استان قم رقم بخورد.

وی افزود: تیم بدمینتون بزرگسالان بانوان قم نخستین تیمی بود که از بدمینتون قم در ماه جاری عازم مسابقات فرا استانی شد و مسابقات خود را در رنکینگ بزرگسالان بانوان کشور در سمنان برگزار کرد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: سپس نوبت به جوانان بدمینتون باز قمی در بخش دختران می‌رسد که از ۱۲ شهریور ماه کار خود را در مسابقات رنکینگ نوجوانان دختر کشور در مشهد آغاز کنند.

پنجه باشی بیان داشت: نوجوانان پسر بدمینتون باز قم با تیمی ۷ نفره از ۱۶ شهریور در ارومیه مسابقات خود را برگزار کنند و این مسابقات، همان مسابقاتی است که قم به دلیل مشکلات مالی از میزبانی آن انصراف داد.محمد امین حاج حسنی، محمد امین همتی، محمد معین کشاورز، مجتبی زارع، عرفان ناصری، محمد پارسا عماد و محمد معین نادری اعضای تیم اعزامی قم هستند.

وی عنوان کرد: مسابقات رنکینگ جوانان پسر کشور نیز از ۲۹ شهریور در زنجان برگزار می‌شود و جوانان بدمینتون باز قم نیز در این رقابت‌ها حاضر هستند و مسابقات رنکینگ بزرگسالان در بخش مردان نیز از ۶ مهر در زنجان به انجام می‌رسد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: علاوه بر این قرار است برای نخستین بار در تاریخ ورزش قم، تیم بدمینتون جانبازان و معلولان قم تشکیل شود و از ۱۷ شهریور در مسابقات بدمینتون معلولان کشور شرکت کند و اعزام این تیم به مسابقات کشوری در تهران با همکاری مشترک هیأت بدمینتون و هیأت ورزش‌های معلولان استان قم صورت می‌گیرد.