ژنتيك نقش چنداني در بروز ويژگي هاي شخصيتي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، يافته هاي اين تحقيق كه در نشريه "پلاس ژنتيك" به چاپ رسيده حاكي از اين است: ژنتيك تا 51 درصد در ايجاد ويژگي هاي ظاهري بدن همچون قد و وزن تاثير دارد. نقش ژنتيك در عملكرد سيستم قلبي - عروقي 25 درصد و در شكل گيري ويژگي هاي خوني همچون سطح كلسترول و قند در حدود 40 است.

اين در حالي است كه ژنتيك در پديدار شدن ويژگي هاي شخصيتي همچون برون گرايي، سازگاري و پيروي از وجدان تنها در حدود 19 درصد سهم دارد.

"گونكالو آبكاسيس" يكي از محققان مركز ژنتيك آماري دانشگاه ميشيگان و همكارانش 6 هزار و يكصد و 48 تن از مردم جزيره مديترانه اي "ساردينيا" را كه بسياري از آنها خويشاوند بودند، مورد آزمايش قرار دادند. اجداد 95 درصد از افراد مورد مطالعه به طور تقريبي "سارديني" بودند و گروه هاي مورد نظر 5 هزار جفت هم نژادي را تشكيل مي دادند.

محققان نمونه هاي خوني افراد را مورد آزمايش قرار دادند و از آنها آزمون هاي فيزيكي به عمل آوردند. همچنين پرسشنامه هاي استاندارد شخصيتي نيز بين اين افراد توزيع شد. مجموعه آزمايشاتي درخصوص عملكرد كبد و غده درون ريز، سطح electroylte، كلسترول، گلوكز خون و غيره نيز روي آنها انجام شد.

محققان براي تعيين ميزان تاثيرپذيري اين خصوصيات از ژنتيك، سهم مشترك DNA هر جفت از خويشاوندان را ارزيابي كردند. به عنوان مثال خصوصيات DNA دوقلوهاي همسان تقريبا 100 درصد مشابه بود. اين ميزان بين هم نژادها همچون خواهرها و برادرها 50 درصد و در خويشاوندان رده هاي بعدي به ترتيب 25 و 5/12 درصد بود.

دانشمندان سپس اين اطلاعات را با وضعيت سلامت، وزن، ويژگي هاي شخصيتي و داده هاي اطلاعاتي ديگر مقايسه كردند. مدل هاي رايانه اي نيز اين ويژگي ها را با وضعيت خويشاوندي افراد تطبيق دادند تا به نقش ژنتيك در پديدار شدن ميزان موارد ياد شده دست يابند.

اگرچه اين تحقيق نشان داد تاثيرات ژنتيكي اغلب ويژگي ظاهري فرد همچون چاقي و لاغري را تعيين مي كند، اما به گفته محققان همواره نمي توان تنها ژنتيك را عامل بروز مشكلات مربوط به وزن افراد دانست.

به گفته "ديويد شلسينگر" دانشمند ارشد انستيتو ملي سالمندان آمريكا، اگرچه برخي افراد داراي ساختارهاي ژنتيكي خاصي هستند كه باعث مي شود بدن آنها در مقابل عادات غذايي امروزي مقاومت بيشتري از خود نشان دهند و كمتر به چاقي مبتلا شوند، اما نحوه زندگي نقش مهمي در گسترش روند چاقي در جهان دارد.

برآورد كليه اطلاعات حاكي از اين بود: ويژگي هاي شخصيتي با بروز وضعيت هاي مختلف سلامت در افراد مرتبط نيست. به عنوان مثال افراد عصباني تر بيشتر از افراد آرام و مهربان تر، در معرض خطر ابتلا به مشكلات قلبي قرار نمي گيرند.