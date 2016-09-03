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۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

«غنی» برای شرکت در مراسم خاکسپاری « کریم اف» راهی ازبکستان شد

«غنی» برای شرکت در مراسم خاکسپاری « کریم اف» راهی ازبکستان شد

رئیس جمهور افغانستان صبح امروز (شنبه) برای شرکت در مراسم خاکسپاری رئیس جمهور ازبکستان عازم سمرقند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اطلس»، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبری اعلام کرد که «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان، صبح امروز به منظور شرکت در مراسم خاکسپاری اسلام کریم اف رئیس جمهور ازبکستان، عازم سمرقند شد.

قرار است، مراسم نماز میت رئیس جمهور ازبکستان با شرکت شمار زیادی از سران و مقامات کشورهای منطقه و جهان برگزار شود و پیکر وی در زادگاهش در شهر سمرقند به خاک سپرده شود.

غنی علاوه بر شرکت در مراسم خاکسپاری، مراتب همدردی و تسلیت خویش را به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان به مقامات دولتی و مردم ازبکستان، ابراز خواهد کرد.

 لازم به ذکر است که اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان پس از ۲۷ سال ریاست جمهوری این کشور بر اثر سکته مغزی در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

اسلام کریم اف از زمان استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۸۹ تنها رئیس جمهور ازبکستان بوده است.

با درگذشت وی این کشور بعد از ۲۷ سال آماده انتقال قدرت سیاسی می شود.

کد مطلب 3759225

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