نگراني اتحاديه اروپا نسبت به امنيت عرضه گاز از روسيه

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، آندريس پيبالگز كميسير انرژي اروپا گفت: اطلاعات كاملا نگرانكنندهاي نسبت به توان روسيه در تامين نياز اروپا به گاز طبيعي به دست آوردهايم، اما هنوز زمان بحث در اين زمينه وجود دارد.
پيبالگز گفت: اتحاديه اروپا قصد دارد در نشست دوجانبه ماه اكتبر از روسيه درباره توان اين كشور در عرضه گاز به اروپا پرس و جو كند و نسبت به آن مطمئن شود. همچنين روسيه بايد به ابهاماتي كه آژانس بينالمللي انرژي و كشورهاي سابق شوروي نسبت به كاهش ظرفيت گاز صادراتي روسيه ايراد كردهاند، پاسخ دهد.
روسيه حدود يك چهارم گاز مصرفي 25 عضو اتحاديه اروپا را تامين ميكند اما خواستار افزايش قيمت گاز صادراتي به اين اتحاديه است كه اين امر موجب شده كشورهاي اروپايي در پي كاهش وابستگي به منابع انرژي روسيه باشند.
در زمستان گذشته مناقشه قيمت گاز ميان روسيه و اوكراين كه خطوط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا از آن ميگذرد، موجب كاهش شديد صادرات گاز روسيه به اروپا شد كه خشم اروپائيان را به دنبال داشت.
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