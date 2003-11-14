بازيكن كره اي تمارض مي كرد

مهدي اميرآبادي هافبك راست تيم ملي با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود: اين حادثه در شرايطي اتفاق افتاد كه تيم ما كاملا بر بازي مسلط بود و مي توانست از خستگي حريف براي رسيدن به گلهاي بيشتراستفاده كند ولي يك عده تماشاگرنماهمه چيز را بهم ريختند و اجازه ندادند بازي سير طبيعي خودش را طي كند.

وي افزود: انجام اين عمل واقعا از تماشاگران ايراني كه هميشه ادعا مي كنيم بهترين تماشاگران دنيا هستند ، خيلي زشت بود. البته روي صحبت من به همه تماشاچيان نيست ولي ديديد كه همان عده كم چطور با اعمالشان يك مسابقه رسمي و ملي را به هم ريختند.

اميرآبادي درباره اينكه آيا واقعا اين حادثه به حدي بود كه كره ايها حاضر به ادامه بازي نشوند گفت: من نزديك ترين نفر به بازيكن كره اي بودم و نارنجك اصلا به پاي اين بازيكن اصابت نكرد. به نظر من بازيكن كره اي بيشتر از صداي انفجار و دود حاصل از آن ترسيد و بيشتر حركات او حالت تمارض داشت. حتي پزشك تيم ما كه به رختكن كره رفته بود مي گفت: كره ايها از بازيكنشان مي خواستند سروصدا راه بيندازد و مقابل صورتش را بگيرد. به هرحال من تصور مي كنم قضيه آن قدر جدي نبود كه آنها نخواهند به بازي ادامه بدهند.

هافبك تيم ملي تاكيد كرد: در اينكه حركت تماشاگران ما اشتباه بود شكي نيست و حتما اين عمل از چشم مقامات AFC پوشيده نخواهد ماند و احتمالا در بازيها از بازيهاي خانگي محروم خواهيم شد ولي به نظر من اين هشدار جدي بود تا فكري به حال اين تماشاگرنماها بكنيم.

اميرآبادي در پايان درباره تغيير سرمربي تيم سايپا گفت: در مدتي كه عضو تيم سايپا هستيم تا بحال سه مديرعامل و چندمربي عوض شدند و من به عنوان يك بازيكن تابع تصميمات باشگاه هستم و تنها وظايفم را در زمين انجام مي دهم. ما سال گذشته هم با آقاي "مي" كار كرديم و كاملا با افكار ايشان آشنايي داريم و باتجربه و دانشي كه ايشان دارد اميدوارم بتوانيم تيم را از شرايط نامطلوب فعلي خارج كنيم.