کتاب «نظریه انسان کامل از دیدگاه عرفان و فلسفه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نظریه انسان کامل از دیدگاه عرفان و فلسفه»، توسط انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، به قلم علاء الدین ملک اف چاپ اول آن در تیرماه سال جاری منتشر شده است.

انسان کامل پیچیده‌ترین مبحث در عرفان و حکمت متعالیه است؛ زیرا از یک طرف تصور و ادراک وجود مطلق و هویت ساریه از دشوارترین امور است و از طرف دیگر درک کنه معنای انسان کامل و لوازم آن به نحو تام، بعید می‌نماید. در تفکر ابن‌عربی انسان جزئی از عالم است. بنابراین آنچه عموماً درباره عالم گفته می‌شود، در خصوص انسان نیز صادق است. ولی از آنجا که انسان نسبت به سایر اجزای عالم از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است و مقامش بالاتر و والاتر از سایر اجزای عالم حتی کروبیان است، از این‌رو انسان کامل بالاتر از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالاست.

ملاصدرا در نظریه انسان کامل بی‌تردید از مباحث عرفانی به‌ویژه عرفان ابن‌عربی تأثیر بسیار پذیرفته و می‌توان گفت کوشیده است تا برای این نظریه مهم، برهان فلسفی متناسب با مبانی و اصول حکمت معالیه که آنها نیز از ابداعات او می‌باشند، ارائه نماید. در مورد حکمت متعالیه چنان‌که روشن است، فلسفه‌ای وجودی است که اصالت و اثبات آن مبنای اثبات سایر مسائل در نظام فلسفی اوست و بدون درک صحیح آن، فهم سایر نظریات او و در یک کلام، فهم فلسفه حکمت متعالیه امکان‌پذیر نیست. ملاصدرا در پرتو اصالت وجود و حرکت جوهری و جسمانی دانستن حدوث نفس، سعی در اثبات انسان کامل دارد.

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