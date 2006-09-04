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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۴۵

برهاني مرند درباره خرده‌گروههاي تئاتري سخنراني مي‌كند

دومين نشست تخصصي واحد هنرهاي نمايشي حوزه هنري ري سه‌شنبه 14 شهريور با سخنراني نادر برهاني مرند درباره "خرده‌گروههاي تئاتر و مسائل پيش رو" برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، واحد خبر حوزه هنري اعلام كرد علاقمندان براي حضور در اين نشست مي توانند ساعت 30/17 فردا به حوزه هنري ري واقع در شهر ري، خيابان فدائيان اسلام، خيابان شيخ اكبري، شماره شش مراجعه كنند.

* شاه‌حاتمي با "بوي خوش زندگي" به حوزه هنري آمد

علي شاه حاتمي فيلمبرداري سكانس هايي از مجموعه تلويزيوني "بوي خوش زندگي" با نام قبلي "همبرگر" را در آپاراتخانه حوزه هنري تهران آغاز كرد.

او در اين سريال زندگي سه جوان دانشجو را روايت مي كند كه مستاجر آپاراتچي پيري به نام عمو رستم هستند. اين فيلمساز در اين سريال كه براي پخش در ماه مبارك رمضان در نظر گرفته شده، از داستاني طنز بهره گرفته است. تاكنون بيش از 50 سكانس مجموعه "بوي خوش زندگي" جلو دوربين رفته است.

کد مطلب 375937

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