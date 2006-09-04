به گزارش خبرگزاري مهر، نگارخانه سعدآباد با هدف حمايت از نقاشان نوگرا چهارمين دوره نمايشگاه گروهي نقاشي را برگزار مي كند. معرفي هنرمندان و شناسايي آثار آنها، بالابردن سطح كيفي آثار به منظور ارتقاء استانداردها، ايجاد زمينه فروش آثار، ارتقاء سليقه خريداران آثار هنري و ايجاد شغل و تقويت بنيه مالي هنرمندان از اصلي ترين محورهاي برگزاري اين نمايشگاه است.

چهارمين دوره نمايشگاه گروهي نقاشي بيستم شهريورماه در نگارخانه سعدآباد افتتاح مي شود و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت. مخاطبان مي توانند از ساعت 10 صبح تا 13 و 15 تا 20 از اين آثار بازديد كنند.