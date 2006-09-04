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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۵۷

گالري سعدآباد ميزبان نمايشگاه نقاشي مي‌شود

چهارمين دوره نمايشگاه گروهي نقاشان با مضامين اجتماعي از بيستم شهريور در گالري سعدآباد به معرض نمايش مخاطبان و علاقمندان گذاشته مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، نگارخانه سعدآباد با هدف حمايت از نقاشان نوگرا چهارمين دوره نمايشگاه گروهي نقاشي را برگزار مي كند. معرفي هنرمندان و شناسايي آثار آنها، بالابردن سطح كيفي آثار به منظور ارتقاء استانداردها، ايجاد زمينه فروش آثار، ارتقاء سليقه خريداران آثار هنري و ايجاد شغل و تقويت بنيه مالي هنرمندان از اصلي ترين محورهاي برگزاري اين نمايشگاه است.

چهارمين دوره نمايشگاه گروهي نقاشي بيستم شهريورماه در نگارخانه سعدآباد افتتاح مي شود و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت. مخاطبان مي توانند از ساعت 10 صبح تا 13 و 15 تا 20 از اين آثار بازديد كنند.

کد مطلب 375939

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